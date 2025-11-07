HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Mundo

Ministro israelí pide a judíos de Nueva York mudarse a Israel tras elección de musulmán Zohran Mamdani como alcalde

Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, afirmó que Nueva York entregó sus llaves a un "partidario de Hamás", en referencia al recién electo alcalde Zohran Mamdani.

Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York, tras derrotar a Andrew Cuomo, su principal rival electoral.
Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York, tras derrotar a Andrew Cuomo, su principal rival electoral. | Foto: AFP

Un ministro israelí de derecha instó a los judíos que viven en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, a mudarse a Israel tras la reciente elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde.

Zohran Mamdani, de 34 años, se convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York cuando asuma el cargo en enero de 2026.

TE RECOMENDAMOS

CASO TRVKO, DESDE EL CONGRESO Y LA TELENOVELA DE JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

lr.pe

"Nueva York entregó sus llaves a un partidario de Hamás", señala ministro israelí

Defensor de larga data de la causa palestina, Mamdani también ha denunciado públicamente en los últimos meses el antisemitismo, así como la islamofobia que él mismo ha sufrido.

"La ciudad que alguna vez fue símbolo de la libertad en el mundo entregó sus llaves a un partidario de Hamás", señaló Amichai Chikli, Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel

"Nueva York nunca volverá a ser la misma, especialmente para su comunidad judía. Invito a los judíos de Nueva York a considerar seriamente establecer su nuevo hogar en la Tierra de Israel", añadió.

Las posturas de Zohran Mamdani sobre Israel, al que ha calificado de "régimen de apartheid" y ha acusado de cometer un genocidio en Gaza, han provocado la indignación de algunos sectores de la comunidad judía.

PUEDES VER: Zohran Mamdani desafía a Trump tras ganar la alcaldía de Nueva York: “Esta ciudad seguirá siendo de inmigrantes”

lr.pe

"Mamdani es un antisemita declarado", afirma otro ministro israelí

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, conocido por sus posturas ultraderechistas, respaldó las polémicas declaraciones de Amichai Chikli.

"El antisemitismo venció al sentido común. Mamdani es un partidario de Hamás, enemigo de Israel y antisemita declarado", aseguró en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino en la recta final de la campaña para calificar a Zohran Mamdani de "enemigo de los judíos" y llamó "estúpido" a quien votara por él.

Notas relacionadas
Histórico triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York genera celebración de líderes mundiales

Histórico triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York genera celebración de líderes mundiales

LEER MÁS
Zohran Mamdani y su mensaje a Donald Trump: "Para llegar por alguno de nosotros, tendrán que pasar por todos nosotros"

Zohran Mamdani y su mensaje a Donald Trump: "Para llegar por alguno de nosotros, tendrán que pasar por todos nosotros"

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

LEER MÁS
Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

LEER MÁS
Cierre del gobierno en EE.UU. provoca miles de vuelos cancelados y aeropuertos colapsados

Cierre del gobierno en EE.UU. provoca miles de vuelos cancelados y aeropuertos colapsados

LEER MÁS
Jeannette Jara afirma que considera dejar el Partido Comunista si gana la Presidencia de Chile

Jeannette Jara afirma que considera dejar el Partido Comunista si gana la Presidencia de Chile

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Mundo

Histórico triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York genera celebración de líderes mundiales

Excarcelan a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez tras la anulación de su condena por intento de golpe de Estado

Inicia nuevo juicio contra Cristina Fernández por corrupción: la mayor causa en la historia judicial de Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025