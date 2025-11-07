Ministro israelí pide a judíos de Nueva York mudarse a Israel tras elección de musulmán Zohran Mamdani como alcalde
Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, afirmó que Nueva York entregó sus llaves a un "partidario de Hamás", en referencia al recién electo alcalde Zohran Mamdani.
Un ministro israelí de derecha instó a los judíos que viven en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, a mudarse a Israel tras la reciente elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde.
Zohran Mamdani, de 34 años, se convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York cuando asuma el cargo en enero de 2026.
"Nueva York entregó sus llaves a un partidario de Hamás", señala ministro israelí
Defensor de larga data de la causa palestina, Mamdani también ha denunciado públicamente en los últimos meses el antisemitismo, así como la islamofobia que él mismo ha sufrido.
"La ciudad que alguna vez fue símbolo de la libertad en el mundo entregó sus llaves a un partidario de Hamás", señaló Amichai Chikli, Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel
"Nueva York nunca volverá a ser la misma, especialmente para su comunidad judía. Invito a los judíos de Nueva York a considerar seriamente establecer su nuevo hogar en la Tierra de Israel", añadió.
Las posturas de Zohran Mamdani sobre Israel, al que ha calificado de "régimen de apartheid" y ha acusado de cometer un genocidio en Gaza, han provocado la indignación de algunos sectores de la comunidad judía.
"Mamdani es un antisemita declarado", afirma otro ministro israelí
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, conocido por sus posturas ultraderechistas, respaldó las polémicas declaraciones de Amichai Chikli.
"El antisemitismo venció al sentido común. Mamdani es un partidario de Hamás, enemigo de Israel y antisemita declarado", aseguró en un comunicado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino en la recta final de la campaña para calificar a Zohran Mamdani de "enemigo de los judíos" y llamó "estúpido" a quien votara por él.