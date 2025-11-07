China desafía a Estados Unidos con un nuevo portaaviones que podría superar su poder naval

China y Estados Unidos son los únicos países que cuentan con portaaviones equipados con sistema de catapulta electromagnética. El Fujian, el tercer portaaviones más grande del país asiático, ya entró en funcionamiento y, junto al Liaoning y el Shandong, conforma el núcleo de la flota más avanzada de China en términos de capacidad armamentística.

La entrada en servicio activo ha marcado un paso adelante para Pekín, que ahora cuenta con la armada más grande del mundo en número de buques.

¿Qué puede hacer el portaaviones Fujian de China?

El Fujián puede lanzar tres tipos de aeronaves gracias a su catapulta electromagnética y su cubierta de vuelo plana. Además, este buque, de construcción nacional, tiene la capacidad de transportar aviones con armas y cargas de combustible más pesadas, lo que le permite atacar objetivos enemigos con mayor eficacia.

China ha estado expandiendo su armada a un ritmo vertiginoso bajo el mandato de Xi Jinping, lo que ha presionado a Estados Unidos y sus aliados a mantenerse al día.

Xi Jinping lidera el uso de catapulta electromagnética

Este miércoles, en la provincia sureña de Hainan, se realizó la ceremonia de puesta en servicio del Fujian, donde Xi recorrió la cubierta del barco para conocer más detalles sobre su rendimiento en el mar.

Los reportes también indicaron que Xi conversó con los marineros formados en la cubierta de vuelo y en el muelle, quienes lo saludaron y corearon al unísono: "¡Obedezcan las órdenes del partido, luchen por la victoria y mantengan una conducta ejemplar!"