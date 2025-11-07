HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Mundo

China desafía a Estados Unidos con un nuevo portaaviones que podría superar su poder naval

El Fujian, considerado el portaaviones más avanzado de China, entró en servicio tras una gran ceremonia supervisada por el presidente Xi Jinping.

China desafía a Estados Unidos con nuevo portaaviones.
China desafía a Estados Unidos con nuevo portaaviones. | Composición LR

China y Estados Unidos son los únicos países que cuentan con portaaviones equipados con sistema de catapulta electromagnética. El Fujian, el tercer portaaviones más grande del país asiático, ya entró en funcionamiento y, junto al Liaoning y el Shandong, conforma el núcleo de la flota más avanzada de China en términos de capacidad armamentística.

La entrada en servicio activo ha marcado un paso adelante para Pekín, que ahora cuenta con la armada más grande del mundo en número de buques.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump anuncia despliegue de fuerza internacional para estabilizar la Franja de Gaza

lr.pe

¿Qué puede hacer el portaaviones Fujian de China?

El Fujián puede lanzar tres tipos de aeronaves gracias a su catapulta electromagnética y su cubierta de vuelo plana. Además, este buque, de construcción nacional, tiene la capacidad de transportar aviones con armas y cargas de combustible más pesadas, lo que le permite atacar objetivos enemigos con mayor eficacia.

China ha estado expandiendo su armada a un ritmo vertiginoso bajo el mandato de Xi Jinping, lo que ha presionado a Estados Unidos y sus aliados a mantenerse al día.

PUEDES VER: ¿A qué hora y dónde será la ceremonia de posesión de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia en 2025?

lr.pe

Xi Jinping lidera el uso de catapulta electromagnética

Este miércoles, en la provincia sureña de Hainan, se realizó la ceremonia de puesta en servicio del Fujian, donde Xi recorrió la cubierta del barco para conocer más detalles sobre su rendimiento en el mar.

Los reportes también indicaron que Xi conversó con los marineros formados en la cubierta de vuelo y en el muelle, quienes lo saludaron y corearon al unísono: "¡Obedezcan las órdenes del partido, luchen por la victoria y mantengan una conducta ejemplar!"

Notas relacionadas
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

LEER MÁS
China y EE.UU. lideran la minería de criptomonedas mundial, un sector de US$2.750 millones que creció 75% en cinco años

China y EE.UU. lideran la minería de criptomonedas mundial, un sector de US$2.750 millones que creció 75% en cinco años

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora y dónde será la ceremonia de posesión de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia en 2025?

¿A qué hora y dónde será la ceremonia de posesión de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia en 2025?

LEER MÁS
El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

LEER MÁS
Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Mundo

Histórico triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York genera celebración de líderes mundiales

Excarcelan a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez tras la anulación de su condena por intento de golpe de Estado

Inicia nuevo juicio contra Cristina Fernández por corrupción: la mayor causa en la historia judicial de Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025