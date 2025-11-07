China y EE.UU. lideran la minería de criptomonedas mundial, un sector de US$2.750 millones que creció 75% en cinco años

Rusia ocupa el tercer lugar con 4,66% de la producción global | Generado con IA

La industria de la minería de criptomonedas se ha convertido en un negocio global que supera los US$2.750 millones en 2025, tras crecer alrededor de 75% en los últimos cinco años, según un estudio de ApeX Protocol, una plataforma de intercambio descentralizado.

El informe analizó la producción de criptomonedas en las principales economías del mundo, evaluando cuánto minan, cuánta energía usan y qué tan eficiente es su consumo eléctrico. Los países fueron calificados de 0 a 100 puntos, priorizando a los que logran alta producción sin sobrecargar sus redes eléctricas.

China: alta producción, bajo consumo energético

China encabeza el ranking global con 21,11% del total mundial de criptomonedas minadas, pese a utilizar solo 0,33% de su capacidad eléctrica total. Además, el país dedica apenas 0,75% de su producción energética nacional a esta actividad, mostrando una eficiencia energética sobresaliente. El índice de desempeño del gigante asiático alcanzó 96,2 puntos, el más alto del estudio.

Estados Unidos: el mayor operador del planeta

En segundo lugar, Estados Unidos lidera en capacidad operativa con una participación del 37,84% en el “hashrate” global —es decir, más de un tercio de todas las operaciones de minería del mundo—.

Sin embargo, su consumo eléctrico es mayor al de China: utiliza 1,27% de su capacidad eléctrica total y 2,82% de su producción energética nacional, con un índice de 93,3 puntos.

Rusia, Canadá y Alemania completan el Top 5

Rusia ocupa el tercer lugar con 4,66% de la producción global, seguida por Canadá (6,48%) y Alemania (3,06%), los principales actores fuera del eje China–EE.UU.

Canadá destaca por su capacidad de expansión: sus operadores utilizan 1,63% de la energía nacional, lo que equivale al 3,43% de su producción eléctrica, mientras que Alemania mantiene una operación más eficiente con 0,48% de su capacidad y 1,99% de su energía generada.

Asia lidera en eficiencia y consumo: el caso de Malasia

Más abajo en el ranking, Malasia llama la atención como uno de los países más intensivos en minería: produce 2,51% de las criptomonedas globales, pero dedica 4,47% de su energía nacional a esta actividad, el porcentaje más alto entre los países analizados.

En el grupo también figuran Tailandia, Suecia, Noruega y Australia, que cierran el top 10 con índices de eficiencia que oscilan entre 64 y 78 puntos.

Competencia energética por el futuro del dinero digital

Según el informe, el auge de la minería digital está generando una “nueva competencia energética global”, donde los países compiten no solo por producir más criptomonedas, sino por hacerlo sin sobrecargar sus redes eléctricas.

“La minería de criptomonedas se ha convertido en un sector económico serio que los gobiernos ya no pueden ignorar”, señaló un portavoz de ApeX Protocol. “El sector podría crecer otro 90% hacia 2030, por lo que los países están compitiendo ahora por asegurar su posición. Incluso economías más pequeñas, como Malasia, están destinando parte importante de su energía para atraer operaciones de minería”.

El informe concluye que la minería de criptomonedas ya es comparable a sectores tradicionales como la manufactura o la tecnología, al generar empleos, atraer inversión en infraestructura energética y aumentar la recaudación fiscal en varios países.