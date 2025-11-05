HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

La nueva "autopista polar" de China promete reducir costos y tiempos de transporte, lo que acortará el tránsito marítimo entre el gigante asiático y Europa.

China completó su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa.
China completó su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa. | BBC

China logró completar con éxito el primer trayecto de una nueva ruta marítima que conecta el país con Europa a través del Ártico. Este viaje marca un hito importante en el marco de la propuesta china de establecer un corredor regular dentro de su ambiciosa iniciativa denominada "Ruta de la Seda Polar".

Con este proyecto, el gigante asiático tiene como objetivo no solo crear un tercer corredor marítimo hacia Europa, sino también reducir los costos de transporte y aumentar su independencia frente a las rutas comerciales internacionales, las cuales están siendo cada vez más afectadas por inestabilidad geopolítica. A través de esta nueva ruta, China busca fortalecer su presencia en el comercio global, lo que asegura una vía más directa y eficiente para el intercambio con Europa.

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China se despide de la energía solar y eólica: genera 11.000.000.000 kWh casi a la misma altura de la Torre Eiffel

lr.pe

Las ventajas de la nueva “autopista polar” de China

La "autopista polar", que por ahora es estacional, promete acortar los tiempos de transporte y reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, surgen dudas sobre su sostenibilidad ambiental, dado que depende en gran medida del deshielo acelerado en el Ártico y de la colaboración estrecha con Rusia.

China tiene la intención de convertir esta ruta en un servicio regular para el año 2026, mientras observa cómo el cambio climático está moldeando la región polar, transformándola en un nuevo espacio económico y estratégico de importancia global. Para Pekín, esta nueva vía marítima se suma a las ya existentes que conectan Asia y Europa, como las rutas tradicionales a través del canal de Suez o que rodean el cabo de Buena Esperanza.

PUEDES VER: El país de América Latina que lidera la mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

lr.pe

Un proyecto que busca transformar el comercio mundial

De acuerdo a Yang Linsheng, de la Academia China de Ciencias, China tiene como objetivo integrar el Paso del Nordeste a su red de transporte internacional, lo que permitiría trasladar entre un 10% y un 30% del comercio entre China y Europa, lo que alivia las rutas que actualmente están sobrecargadas.

Este proyecto se basa en la Ruta Marítima del Norte en Rusia, donde se planea una inversión de hasta 1.8 billones de rublos (aproximadamente 22 mil millones de dólares) hasta el 2035, con el objetivo de mantener un tránsito continuo durante todo el año mediante el uso de rompehielos, según informó la cadena estatal CCTV.

Por su parte, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, informó que el gobierno de ese país “trabajará en colaboración con Rusia y con otras naciones interesadas en el desarrollo y la preservación del Ártico”.

PUEDES VER: Xi Jinping bromea sobre espionaje al regalar teléfonos chinos a su homólogo surcoreano

lr.pe

El recorte de los tiempos de transporte

La "autopista polar" completó su primer viaje en 20 días, dos más de lo que se había planeado inicialmente, frente a los 40 o 50 días que suelen tardar los barcos al pasar por el canal de Suez o el cabo de Buena Esperanza. El objetivo de Pekín es reducir este tiempo a 18 días entre los puertos de Ningbo y Felixstowe, en el Reino Unido.

El barco transportó alrededor de 4.100 contenedores, una cantidad menor que la de los grandes portacontenedores en las rutas tradicionales, pero con productos de alto valor, como módulos fotovoltaicos y piezas para baterías. Según Yang Linsheng, esta nueva ruta puede reducir en aproximadamente diez días los tiempos de tránsito y disminuir los costos en un 35%.

Sin embargo, el uso de esta ruta aún está restringido a los meses de verano, con una ventana de navegación de unos 120 días, y depende de una infraestructura rusa que aún no está completamente desarrollada, además del elevado coste de operar rompehielos en las aguas polares.

