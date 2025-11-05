La gastronomía peruana vuelve a colocarse en lo más alto del mundo tras lograr un histórico primer lugar en el Campeonato Mundial de Carnes Argentina 2025, celebrado en Buenos Aires, capital del país gaucho. En esta ocasión, el bife angosto de la ternera criolla captó todas las miradas en la competición y superó todas las expectativas por su preparación y textura.

El bife angosto trujillano como principal exponente culinario en la competición gastronómico realizado en Argentina

La Estampida, reconocido restaurante de parrillas de Trujillo, La Libertad, participó en el Campeonato Mundial de Carnes, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de llegar lo más lejos posible en una competencia dominada por la gastronomía argentina, reconocida por su tradición y maestría en el arte de la parrilla.

Luego un intenso trabajo de más de once años creyendo por el producto nacional como la carne peruana, el restaurante trujillano apostó por el bife angosto trujillano como su principal propuesta en el certamen gastronómico. En dicho evento, el producto peruano destacó entre numerosos competidores y logró obtener el primer lugar, superando a todas las propuestas participantes gracias a su sabor, calidad y originalidad.

El bife angosto trujillano se coronó campeón en el Mundial de Carnes de Argentina. Foto: Peru Pacific Food

“Yo estaba haciendo una videollamada con mi hermano Alonso, coordinando algunos temas de la empresa, cuando recibimos una llamada, donde se nos decía que habíamos ganado el Campeonato Mundial de Carnes en Argentina en la categoría Bife Angosto a Grano, uno de las dos muestras que enviamos a la competencia”, declaró Marcos Rebaza, gerente del restaurante La Estampida en una entrevista con Agencia Andina.

El origen del bife angosto trujillano

En ese sentido, el propio gerente indicó que el producto ganador pertenece a la raza criolla peruana y proviene del establo del señor Emilio Cubas, un reconocido ganadero con una tradición familiar de más de 30 años en la crianza y producción de carne de calidad en Cajamarca y Trujillo.

“Para nosotros no es una sorpresa, sino una validación al trabajo que empezamos hace 11 años con mi hermano. Agradecemos por supuesto a nuestros ganaderos de Huacho, Arequipa y Trujillo, quienes son nuestros socios estratégicos; así como a nuestros colaboradores, que hacen posible que en La Estampida se sirva el mejor bife angosto del mundo”, manifestó.

El proceso del bife angosto trujillano para coronarse como campeón mundial de carnes

El restaurante La Estampida superó varias etapas con la finalidad de ganar la competición, en la que el proceso consistió en colocar los cortes en equipos especiales de congelación, donde la carne alcanzó el marmoleo y la suavidad que le permitieron imponerse a más de 110 muestras de alta calidad, provenientes de más de 30 países. El jurado del Mundial estuvo conformado por 95 sommeliers de carne y 240 consumidores internacionales entrenados, quienes dieron el veredicto final para elegir al bife angosto trujillano como ganador de la competición.