Tras el triunfo de Fuerza Patria, Kirchner salió a su balcón para celebrar el triunfo del peronismo. | AFP

Tras el triunfo de Fuerza Patria, Kirchner salió a su balcón para celebrar el triunfo del peronismo. | AFP

Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este domingo luego de la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses. Desde su cuenta en X (antes Twitter), la ex mandataria publicó un mensaje con tono desafiante dirigido al presidente Javier Milei.

“Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”, escribió. El mensaje fue difundido horas después de que se confirmara el triunfo del espacio liderado por Axel Kicillof, que obtuvo el 46,94% de los votos y superó por más de 13 puntos a La Libertad Avanza.

El mensaje de Cristina Kirchner a Milei a través de X.

PUEDES VER: Rusia bombardea por primera vez la sede de Gobierno de Ucrania en el mayor ataque con misiles desde el inicio de la guerra

Reaparición pública con mensaje directo

La publicación de Cristina Kirchner fue breve, pero generó repercusión por su contenido y por el momento político en el que se dio. Junto con la frase dirigida al presidente, la exmandataria también felicitó a Fuerza Patria por el resultado obtenido en la provincia.

Además, cerró su mensaje con una convocatoria para el 26 de octubre, fecha de un próximo acto político: “Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”.

Contundente triunfo de Fuerza Patria

El frente Fuerza Patria se impuso con claridad en las elecciones legislativas de Buenos Aires. Con el 46,94% de los votos, logró una diferencia de más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, el partido del oficialismo nacional.

El resultado fue considerado una señal de recuperación para el peronismo, y un respaldo a la figura del gobernador Axel Kicillof, quien lidera el espacio a nivel provincial.

El regreso político de Cristina Kirchner

Tras varios meses de bajo perfil, Cristina Fernández de Kirchner retomó la actividad política en un contexto clave para la oposición. Su mensaje se conoció en medio de la evaluación del impacto electoral por parte del gobierno nacional, que sufrió una derrota significativa en el principal distrito del país.

Desde el entorno peronista, la publicación fue vista como una señal de apoyo a Kicillof y como parte de una estrategia para reorganizar al espacio de cara a los próximos desafíos electorales.