HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Mundo

Precandidato presidencial de Colombia denuncia a Gustavo Petro por traición a la patria ante el Congreso

El precandidato Abelardo De La Espriella aseguró que Petro "ha violado sistemáticamente la ley" a través del favorecimiento a los narcotraficantes y empoderamiento de los delincuentes.

AbelardoDe La Espriella denunció al presidente Gustavo Petro por traición a la patria.
AbelardoDe La Espriella denunció al presidente Gustavo Petro por traición a la patria. | Composición LR

El abogado y aspirante presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, conocido por su postura de derecha, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el mandatario Gustavo Petro, a quien señala de haber incurrido en el delito de traición a la patria.

En declaraciones a la prensa, De La Espriella sostuvo que Petro "ha violado sistemáticamente la ley, a través de la entrega de territorios a los grupos narcotraficantes, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder, además de todas las faltas disciplinarias y éticas en las que ha incurrido".

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Petro plantea a Sheinbaum crear un grupo binacional para enfrentar el crimen organizado de mafias entre México y Colombia

lr.pe

Precandidato critica convocatoria de Asamblea Constituyente por parte de Petro

De La Espriella, líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’, expresó su rechazo a la iniciativa del presidente Petro de convocar una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1991.

“No queremos constituyente, queremos un juicio político”, afirmó enfáticamente el precandidato. Además, hizo un llamado a la Comisión donde realizó la denuncia a asumir una “responsabilidad histórica de hacer justicia y de no permitir que el presidente siga maltratando y desconociendo la Constitución y la ley", sostuvo.

Cabe señalar que la demanda contra el mandatario colombiano fue hecha ante una comisión que, hasta ahora, no ha logrado avanzar con casos de este tipo, y se presenta justo cuando arranca la campaña rumbo a las elecciones presidenciales que se desarrollará el 31 de mayo de 2026.

PUEDES VER: Petro refuerza apoyo internacional para Colombia tras dialogar con el emir de Catar sobre la paz, economía y lazos con EE. UU.

lr.pe

Acusan a mandatario colombiano de ser el líder del narcotráfico

La acusación de De La Espriella sobre el avance del narcotráfico en Colombia se da en un contexto marcado tensiones entre las relaciones con Estados Unidos en los últimos meses. Como consecuencia, la Casa Blanca decidió retirar al país sudamericano de su lista de aliados en la lucha contra las drogas.

A mediados de octubre, Donald Trump, acusó a Petro de ser el “líder del narcotráfico”. Según el republicano, su homólogo colombiano promueve la producción masiva de drogas en su país, tanto en campos grandes como en cultivos pequeños. “Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo”, dijo.

Poco después, el presidente colombiano y algunos de sus familiares fueron añadidos a la lista de “Narcotraficantes Especialmente Designados” (SDNT list), conocida como la “Lista Clinton”, una de las sanciones más severas en materia financiera internacional. Con esta medida, él y su entorno serán objeto de la congelación de activos en territorio estadounidense.

PUEDES VER: Colombia: Álvaro Uribe anuncia su candidatura al Senado en 2026 tras anulación de condena por soborno y fraude

lr.pe

La respuesta de Colombia para combatir el narcotráfico

Petro anunció que su gobierno está trabajando en un tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos, como parte de sus esfuerzos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, en un contexto de tensiones con la administración de Donald Trump.

Durante una gira por Medio Oriente, que incluye visitas a Arabia Saudita, Egipto y Catar, el mandatario reveló los avances de este acuerdo, con el objetivo de reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad.

"Hemos logrado éxitos que se cuentan por centenares de toneladas incautadas con rumbo a Europa, en grandes contenedores y en grandes barcos", afirmó. Además, acusó a redes criminales provenientes de Albania, Italia y Uruguay como principales actores del tráfico de droga a nivel mundial.

Notas relacionadas
Gustavo Petro anuncia que prepara tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos para combatir narcotráfico

Gustavo Petro anuncia que prepara tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos para combatir narcotráfico

LEER MÁS
Petro plantea a Sheinbaum crear un grupo binacional para enfrentar el crimen organizado de mafias entre México y Colombia

Petro plantea a Sheinbaum crear un grupo binacional para enfrentar el crimen organizado de mafias entre México y Colombia

LEER MÁS
Petro refuerza apoyo internacional para Colombia tras dialogar con el emir de Catar sobre la paz, economía y lazos con EE. UU.

Petro refuerza apoyo internacional para Colombia tras dialogar con el emir de Catar sobre la paz, economía y lazos con EE. UU.

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Zohran Mamdani y su mensaje a Donald Trump: "Para llegar por alguno de nosotros, tendrán que pasar por todos nosotros"

Zohran Mamdani y su mensaje a Donald Trump: "Para llegar por alguno de nosotros, tendrán que pasar por todos nosotros"

LEER MÁS
Inicia nuevo juicio contra Cristina Fernández por corrupción: la mayor causa en la historia judicial de Argentina

Inicia nuevo juicio contra Cristina Fernández por corrupción: la mayor causa en la historia judicial de Argentina

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

LEER MÁS
Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accede a un préstamo de S/ 250 mil soles para la construcción de tu casa soñada

Pedro Castillo protagoniza altercado en juicio de golpe de Estado y jueces le apagan el micrófono: "¿En qué país estamos?"

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026 en Perú: "Aquellos que viven democracia, tienen que elegir bien"

Mundo

Estados Unidos tiene tres planes para derrocar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, según el NYT

¿Cómo van las encuestas presidenciales en Chile 2025? Estas son las predicciones para la primera vuelta

Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo protagoniza altercado en juicio de golpe de Estado y jueces le apagan el micrófono: "¿En qué país estamos?"

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026 en Perú: "Aquellos que viven democracia, tienen que elegir bien"

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025