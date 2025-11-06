AbelardoDe La Espriella denunció al presidente Gustavo Petro por traición a la patria. | Composición LR

El abogado y aspirante presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, conocido por su postura de derecha, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el mandatario Gustavo Petro, a quien señala de haber incurrido en el delito de traición a la patria.

En declaraciones a la prensa, De La Espriella sostuvo que Petro "ha violado sistemáticamente la ley, a través de la entrega de territorios a los grupos narcotraficantes, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder, además de todas las faltas disciplinarias y éticas en las que ha incurrido".

Precandidato critica convocatoria de Asamblea Constituyente por parte de Petro

De La Espriella, líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’, expresó su rechazo a la iniciativa del presidente Petro de convocar una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1991.

“No queremos constituyente, queremos un juicio político”, afirmó enfáticamente el precandidato. Además, hizo un llamado a la Comisión donde realizó la denuncia a asumir una “responsabilidad histórica de hacer justicia y de no permitir que el presidente siga maltratando y desconociendo la Constitución y la ley", sostuvo.

Cabe señalar que la demanda contra el mandatario colombiano fue hecha ante una comisión que, hasta ahora, no ha logrado avanzar con casos de este tipo, y se presenta justo cuando arranca la campaña rumbo a las elecciones presidenciales que se desarrollará el 31 de mayo de 2026.

Acusan a mandatario colombiano de ser el líder del narcotráfico

La acusación de De La Espriella sobre el avance del narcotráfico en Colombia se da en un contexto marcado tensiones entre las relaciones con Estados Unidos en los últimos meses. Como consecuencia, la Casa Blanca decidió retirar al país sudamericano de su lista de aliados en la lucha contra las drogas.

A mediados de octubre, Donald Trump, acusó a Petro de ser el “líder del narcotráfico”. Según el republicano, su homólogo colombiano promueve la producción masiva de drogas en su país, tanto en campos grandes como en cultivos pequeños. “Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo”, dijo.

Poco después, el presidente colombiano y algunos de sus familiares fueron añadidos a la lista de “Narcotraficantes Especialmente Designados” (SDNT list), conocida como la “Lista Clinton”, una de las sanciones más severas en materia financiera internacional. Con esta medida, él y su entorno serán objeto de la congelación de activos en territorio estadounidense.

La respuesta de Colombia para combatir el narcotráfico

Petro anunció que su gobierno está trabajando en un tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos, como parte de sus esfuerzos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, en un contexto de tensiones con la administración de Donald Trump.

Durante una gira por Medio Oriente, que incluye visitas a Arabia Saudita, Egipto y Catar, el mandatario reveló los avances de este acuerdo, con el objetivo de reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad.

"Hemos logrado éxitos que se cuentan por centenares de toneladas incautadas con rumbo a Europa, en grandes contenedores y en grandes barcos", afirmó. Además, acusó a redes criminales provenientes de Albania, Italia y Uruguay como principales actores del tráfico de droga a nivel mundial.