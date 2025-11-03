HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nueva York elige a su alcalde: candidato socialista Zohran Mamdani lidera la intención de voto

A sus 34 años, Mandani puede marcar un precedente al convertirse en el primer alcalde musulmán y el más joven que haya tenido la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Las elecciones en Nueva York se celebrarán este 4 de noviembre, con Mandami como favorito en las encuestas.
Las elecciones en Nueva York se celebrarán este 4 de noviembre, con Mandami como favorito en las encuestas. | TRT Español

Hace un año, Zohran Kwame Mandani era diputado estatal y tenía apenas un 8% de posibilidades de ganar las elecciones en Nueva York que se realizarán este martes 4 de noviembre. Hoy, con 34 años, lidera las encuestas y su posible triunfo podría transformar el mapa político de la ciudad, con una marcada tendencia de izquierda que desafía el tradicional pensamiento de centro entre los neoyorquinos.

Cada cuatro años, Nueva York celebra sus elecciones generales para elegir a su próximo alcalde. En esta ocasión, el actual burgomaestre, Eric Adams, no busca la reelección. Junto a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, Zohran Mandami competirá por el cargo en unos comicios en los que los neoyorquinos también renovarán otras autoridades municipales.

Hijo de la cineasta Mira Nair y de un académico de la Universidad de Columbia, Mandani llegó a Nueva York a los siete años. En su juventud incursionó en el rap —bajo el alias Mr. Cardamomo— y en el activismo social. Su ascenso político refleja tanto su compromiso con las causas ciudadanas como su historia personal, que conecta con la diversidad de la ciudad.

El efecto Zohran Mandani

Según las encuestas, Mandani es el favorito para las elecciones del 4 de noviembre. Un estudio de JL Partners, difundido por el Daily Mail, señala que el político musulmán obtiene un 45% de intención de voto, frente al 31% del independiente Andrew Cuomo y al 22% del republicano Curtis Silva.

Aunque las cifras favorecen a Mandani, la propia encuestadora advierte un escenario de "aniquilación demográfica histórica", con fuerte impacto económico. El estudio señala que cerca del 9% de los habitantes de Nueva York —unos 765.000— dejarían la ciudad si Zohran asume la alcaldía, y que un 25% adicional consideraría hacerlo.

El plan de Mandani genera resistencia. Propone un programa de corte progresista que incluye eliminar las tarifas del transporte urbano, congelar los alquileres, abrir supermercados municipales y ofrecer guarderías gratuitas para niños menores de cinco años. La iniciativa demandaría unos US$8.000 millones anuales y se financiaría con un impuesto adicional a quienes ganen más de un millón de dólares y con el aumento del tributo empresarial del 7,25% al 11,5%.

Las propuestas de Mandani han llevado a expertos a proyectar la salida de residentes con mayores ingresos. Según el estudio, el 7% de quienes ganan más de US$250.000 ya planea dejar Nueva York. Los analistas advierten que, si ese sector se marcha, las finanzas municipales colapsarían y los fondos para sus políticas serían insuficientes.

Scott Singer, alcalde republicano de Boca Ratón, advirtió que Nueva York está a punto de repetir los errores del pasado —en alusión a la crisis de las décadas de 1970 y 1980—, cuando la criminalidad y la recesión vaciaron la ciudad. "Hay entusiasmo por llegar a un entorno más seguro", afirmó.

Trump vs. Mandani

Donald Trump se ha convertido en uno de los principales opositores a la candidatura de Zohran Mandami. Más allá de su rechazo a la agenda progresista y al perfil socialista del asambleísta, Mandami promueve políticas opuestas a las del presidente: apoya a Palestina, plantea subir los impuestos a las grandes fortunas y corporaciones, y propone eliminar el sistema de salud privado y la policía.

Las tensiones se agudizaron cuando Mandami, en plena campaña, prometió oponerse y no colaborar con las redadas masivas de migrantes a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras ese anuncio, Donald Trump reaccionó con dureza y lo calificó de "lunático comunista" y "individuo peligroso". Además, amenazó con bloquear o retener los fondos federales destinados a Nueva York si Mandami gana la alcaldía, alegando que no financiará sus "falsas promesas comunistas".

