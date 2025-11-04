HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Paro de transportistas: reportan escasa presencia de transporte público formal
Paro de transportistas: reportan escasa presencia de transporte público formal     Paro de transportistas: reportan escasa presencia de transporte público formal     Paro de transportistas: reportan escasa presencia de transporte público formal     
Mundo

Muere Dick Cheney, uno de los exvicepresidentes más poderosos de EE.UU. y defensor de la invasión de Irak, a los 84 años

Fue uno de los republicanos que más criticó a Trump. La familia Cheney anunció la noticia de la muerte del exvicepresidente, el lunes 3 de noviembre.

Richard 'Dick' Cheney fue exvicepresidente de Estados Unidos entre 2001 y 2009, al lado de George H. W. Bush.
Richard 'Dick' Cheney fue exvicepresidente de Estados Unidos entre 2001 y 2009, al lado de George H. W. Bush. | Composición LR

Richard 'Dick' Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos entre 2001 y 2009, murió a los 84 años. Fue figura central del gobierno de George W. Bush e impulsor de la "guerra contra el terrorismo" tras el 11S y se consolidó como uno de los republicanos más influyentes de su generación.

Antes de llegar a la vicepresidencia, fue secretario de Defensa bajo George H. W. Bush, dirigió la guerra del Golfo de 1991 y lideró la empresa Halliburton, un gigante energético con contratos millonarios vinculados luego a la reconstrucción de Irak. Este poderoso exvicepresidente también fue un duro crítico de Donald Trump.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Dick Cheney fue secretario de Defensa bajo George H. W. Bush antes de ser vicepresidente. Foto: AFP<br>

Dick Cheney fue secretario de Defensa bajo George H. W. Bush antes de ser vicepresidente. Foto: AFP

PUEDES VER: Trump advierte que el fin de Maduro se acerca, aunque duda que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela

lr.pe

¿De qué murió Dick Cheney, el poderoso exvicepresidente de EE.UU.?

La familia Cheney confirmó que el exvicepresidente murió en la noche del lunes 3 de noviembre de 2025 debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular. El comunicado familiar destacó que el republicano estaba acompañado por su esposa Lynne y sus hijas, Liz y Mary, en sus últimos momentos.

"Fue un gran hombre que inculcó a sus hijos y nietos el amor por nuestro país y una vida de valentía, honor, amor, bondad y, sobre todo, de pesca con mosca. Le estamos profundamente agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país. Y nos sentimos inmensamente afortunados de haber amado y haber sido amados por este noble e imponente hombre", se lee.

Cheney padeció problemas cardíacos durante casi toda su vida adulta. Sufrió su primer infarto a los 37 años y tuvo cinco en total antes de recibir un trasplante de corazón en 2012, el cual calificó como "el regalo de la vida misma". Pese a su frágil salud, mantuvo una intensa actividad política y mediática incluso después de dejar el poder, y se convirtió en una de las voces más críticas dentro del propio Partido Republicano.

PUEDES VER: Donald Trump dice que Xi Jinping sabe las consecuencias de invadir Taiwán, pero no aclara si EE UU intervendrá

lr.pe

A favor de invadir Irak y la "guerra contra el terror"

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Cheney fue uno de los arquitectos de la respuesta militar de Estados Unidos. Desde un búnker en la Casa Blanca, tomó decisiones clave durante la crisis y fue quien impulsó la doctrina del ataque preventivo y el cambio de régimen en países considerados amenazas. Bajo su influencia, Washington invadió Afganistán y, dos años más tarde, Irak, con la falsa premisa de que Sadam Huseín poseía armas de destrucción masiva.

El papel de Cheney en la guerra de Irak fue duramente criticado. Defendió la invasión incluso cuando los informes del Congreso y de la ONU demostraron que la inteligencia había sido errónea o manipulada. Además, respaldó las "técnicas de interrogatorio reforzadas" -como el ahogamiento simulado- aplicadas a sospechosos de terrorismo, que organismos internacionales calificaron como tortura.

PUEDES VER: Donald Trump amenaza con acción militar en Nigeria tras asesinatos de cristianos a manos de terroristas islamistas

lr.pe

Cheney y sus duras críticas a Donald Trump

En sus últimos años, Dick Cheney se convirtió en uno de los críticos más duros de Donald Trump, pese a haber apoyado inicialmente su candidatura en 2016. Tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, el republicano y su hija Liz condenaron abiertamente al presidente y denunciaron el intento de revertir las elecciones de 2020. En un video difundido en 2022, el político calificó a Trump como "un cobarde" y "la mayor amenaza que ha enfrentado la república estadounidense".

Su ruptura con el trumpismo marcó el último acto político de su vida. En 2024, el exvicepresidente anunció que votaría por la demócrata Kamala Harris. El antiguo símbolo del conservadurismo más duro terminó enfrentado al nuevo rostro populista de su propio partido.

Notas relacionadas
Esta familia real supera 4 veces la riqueza de Elon Musk y Bill Gates juntos: fortuna se debe al petróleo e inversiones

Esta familia real supera 4 veces la riqueza de Elon Musk y Bill Gates juntos: fortuna se debe al petróleo e inversiones

LEER MÁS
Trump advierte que el fin de Maduro se acerca, aunque duda que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela

Trump advierte que el fin de Maduro se acerca, aunque duda que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela

LEER MÁS
El país de América Latina que lidera la mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina que lidera la mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

LEER MÁS
Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

Mundo

Cómo se eligen diputados y senadores en las elecciones parlamentarias de Chile 2025: claves del sistema electoral

¿Cómo van las encuestas presidenciales en Chile 2025? Estas son las predicciones para la primera vuelta

Donald Trump dice que Xi Jinping sabe las consecuencias de invadir Taiwán, pero no aclara si EE UU intervendrá

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025