Richard 'Dick' Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos entre 2001 y 2009, murió a los 84 años. Fue figura central del gobierno de George W. Bush e impulsor de la "guerra contra el terrorismo" tras el 11S y se consolidó como uno de los republicanos más influyentes de su generación.

Antes de llegar a la vicepresidencia, fue secretario de Defensa bajo George H. W. Bush, dirigió la guerra del Golfo de 1991 y lideró la empresa Halliburton, un gigante energético con contratos millonarios vinculados luego a la reconstrucción de Irak. Este poderoso exvicepresidente también fue un duro crítico de Donald Trump.

¿De qué murió Dick Cheney, el poderoso exvicepresidente de EE.UU.?

La familia Cheney confirmó que el exvicepresidente murió en la noche del lunes 3 de noviembre de 2025 debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular. El comunicado familiar destacó que el republicano estaba acompañado por su esposa Lynne y sus hijas, Liz y Mary, en sus últimos momentos.

"Fue un gran hombre que inculcó a sus hijos y nietos el amor por nuestro país y una vida de valentía, honor, amor, bondad y, sobre todo, de pesca con mosca. Le estamos profundamente agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país. Y nos sentimos inmensamente afortunados de haber amado y haber sido amados por este noble e imponente hombre", se lee.

Cheney padeció problemas cardíacos durante casi toda su vida adulta. Sufrió su primer infarto a los 37 años y tuvo cinco en total antes de recibir un trasplante de corazón en 2012, el cual calificó como "el regalo de la vida misma". Pese a su frágil salud, mantuvo una intensa actividad política y mediática incluso después de dejar el poder, y se convirtió en una de las voces más críticas dentro del propio Partido Republicano.

A favor de invadir Irak y la "guerra contra el terror"

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Cheney fue uno de los arquitectos de la respuesta militar de Estados Unidos. Desde un búnker en la Casa Blanca, tomó decisiones clave durante la crisis y fue quien impulsó la doctrina del ataque preventivo y el cambio de régimen en países considerados amenazas. Bajo su influencia, Washington invadió Afganistán y, dos años más tarde, Irak, con la falsa premisa de que Sadam Huseín poseía armas de destrucción masiva.

El papel de Cheney en la guerra de Irak fue duramente criticado. Defendió la invasión incluso cuando los informes del Congreso y de la ONU demostraron que la inteligencia había sido errónea o manipulada. Además, respaldó las "técnicas de interrogatorio reforzadas" -como el ahogamiento simulado- aplicadas a sospechosos de terrorismo, que organismos internacionales calificaron como tortura.

Cheney y sus duras críticas a Donald Trump

En sus últimos años, Dick Cheney se convirtió en uno de los críticos más duros de Donald Trump, pese a haber apoyado inicialmente su candidatura en 2016. Tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, el republicano y su hija Liz condenaron abiertamente al presidente y denunciaron el intento de revertir las elecciones de 2020. En un video difundido en 2022, el político calificó a Trump como "un cobarde" y "la mayor amenaza que ha enfrentado la república estadounidense".

Su ruptura con el trumpismo marcó el último acto político de su vida. En 2024, el exvicepresidente anunció que votaría por la demócrata Kamala Harris. El antiguo símbolo del conservadurismo más duro terminó enfrentado al nuevo rostro populista de su propio partido.