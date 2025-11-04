HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Mundo

Avión de carga se estrella tras despegar de aeropuerto en Estados Unidos y genera enorme incendio

Un avión de UPS con destino a Hawái se estrella tras despegar y genera un incendio de gran magnitud. Autoridades ya se despliegan en la zona.

Tragedia en Louisville: avión de carga de UPS se estrella poco después de despegar. Foto: NOELreports/X
Tragedia en Louisville: avión de carga de UPS se estrella poco después de despegar. Foto: NOELreports/X

Un avión de carga de UPS se estrelló este martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA). El accidente ocurrió alrededor de las 5:15 p. m. (hora local) y provocó una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, de acuerdo con medios locales.

Ampliaremos en breve...

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Elecciones en Nueva York 2025 EN VIVO: sigue los resultados por la alcaldia entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

Elecciones en Nueva York 2025 EN VIVO: sigue los resultados por la alcaldia entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

LEER MÁS
Lula rechaza eventual ataque terrestre de Estados Unidos a Venezuela: "No quiero que lleguemos a una invasión"

Lula rechaza eventual ataque terrestre de Estados Unidos a Venezuela: "No quiero que lleguemos a una invasión"

LEER MÁS
Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

LEER MÁS
Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

LEER MÁS
Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Santiago Acasiete reveló qué pasó con Christian Tizón cuando se fueron a los golpes: "Todo se calentó"

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Mundo

Elecciones en Nueva York 2025 EN VIVO: Zohran Mamdani y Andrew Cuomo se disputan la alcaldia de "La Gran Manzana"

Evo Morales acusa a Milei de pedirle a Rodrigo Paz "deshacerse" de él: "Dice que soy un peligro para América Latina"

Lula rechaza eventual ataque terrestre de Estados Unidos a Venezuela: "No quiero que lleguemos a una invasión"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025