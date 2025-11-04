Tragedia en Louisville: avión de carga de UPS se estrella poco después de despegar. Foto: NOELreports/X

Un avión de carga de UPS se estrelló este martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA). El accidente ocurrió alrededor de las 5:15 p. m. (hora local) y provocó una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, de acuerdo con medios locales.

Ampliaremos en breve...