Avión de carga se estrella tras despegar de aeropuerto en Estados Unidos y genera enorme incendio
Un avión de UPS con destino a Hawái se estrella tras despegar y genera un incendio de gran magnitud. Autoridades ya se despliegan en la zona.
Un avión de carga de UPS se estrelló este martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA). El accidente ocurrió alrededor de las 5:15 p. m. (hora local) y provocó una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, de acuerdo con medios locales.
Ampliaremos en breve...