Portugal interceptó narcosubmarino con toneladas de cocaína con destino a la Península Ibérica. | BBC

Portugal interceptó narcosubmarino con toneladas de cocaína con destino a la Península Ibérica. | BBC

Cuatro personas fueron arrestadas luego de que las autoridades de Portugal interceptaran un narcosubmarino cargado con más de 1,7 toneladas de cocaína en pleno Atlántico central. La embarcación, que se dirigía hacia la Península Ibérica, fue detenida en los últimos días, según reportaron las autoridades.

La policía y la marina rodearon la embarcación antes de abordarlo, confiscar la droga y arrestar a cuatro de los tripulantes, que, presuntamente, provenían de Sudamérica. Entre los detenidos había dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano, quienes fueron enviados a prisión preventiva tras su comparecencia ante un tribunal en las Azores, según informó la policía.

TE RECOMENDAMOS BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Así se logró interceptar al submarino

La operación contra el narcosubmarino fue el resultado de la colaboración entre varias agencias internacionales. En la acción participaron la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la Administración para el Control de Drogas y el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, ambos de Estados Unidos, junto con la Fuerza Aérea Portuguesa.

El éxito de la intervención también fue posible gracias a la información compartida a través del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas - Narcóticos (MAOC-N), un organismo especializado en rastrear las rutas marítimas utilizadas por las redes de narcotráfico en Europa. El cargamento de droga incautado tenía a España como uno de sus principales destinos de entrada.

PUEDES VER: Vladimir Putin asegura que Rusia retomará ensayos nucleares si es que Estados Unidos decide hacer lo mismo

Narcos arrestados no operarían solo en un país

Vitor Ananias, jefe de la unidad policial portuguesa especializada en el narcotráfico, señaló en una rueda de prensa que la variedad de nacionalidades de los arrestados evidenciaba que la organización detrás de la operación no tenía un solo origen, sino que operaba internacionalmente.

El Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC) en Lisboa informó que, en los días previos, habían recibido alertas sobre una red criminal que planeaba enviar un submarino cargado de cocaína hacia Europa.

Poco después, un barco de la marina portuguesa logró ubicar el sumergible con éxito, a unas 1.000 millas náuticas (1.852 km) de la costa de Lisboa, en una operación que contó con el apoyo de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

PUEDES VER: Detienen al hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando saludaba a la gente en Ciudad de México

Una actividad frecuente en Portugal

Este tipo de incidentes se ha vuelto cada vez más común en los últimos años, indicó Ananias, según lo reportado por la agencia de noticias Lusa. En marzo de 2025, otro barco similar, que llevaba 6,5 toneladas de cocaína, fue interceptado a unas 1.200 millas náuticas de Lisboa.

Después de la incautación del sumergible, la Armada explicó que la embarcación no pudo ser remolcada al puerto debido a las malas condiciones climáticas y a su débil estructura, por lo que terminó hundiéndose en alta mar.

Asimismo, Ananias comentó que, con el calor, los gases del barco y las fuertes olas, las condiciones climáticas eran tan adversas que incluso un solo día resultaba muy difícil para los cuatro hombres a bordo. "Después de 15 o 20 días, lo único que uno desea es salir de allí", agregó.

Cabe señalar que este tipo de operaciones ocurre en un momento en el que el gobierno de Trump ha intensificado sus esfuerzos contra las embarcaciones que, según sostiene, se usan para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos.