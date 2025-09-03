Al menos 15 personas perdieron la vida y 18 más resultaron heridos luego de un trágico accidente ocurrido este miércoles en Lisboa, Portugal, cuando el popular funicular Elevador de gloria, que conecta la Plaza de Restauradores con el Barrio Alto, se descarriló. El incidente dejó cinco personas gravemente heridas, mientras que otras 13 sufrieron lesiones de menor gravedad, entre ellas un menor de edad y una mujer de nacionalidad surcoreana. Los servicios de emergencia trabajaron rápidamente en el lugar para recatar a los sobrevivientes.

El funicular, que funciona como un tranvía elevador y es una de las atracciones turísticas más emblemáticas de la capital portuguesa, quedó destruido tras el descarrilamiento. Las imágenes del accidente mostraron la magnitud del daño y la desesperación en el lugar, mientras los equipos de rescate luchaban por salvar a las víctimas atrapadas.

Menores de edad entre los afectados en Lisboa

El Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) ofreció detalles sobre las víctimas durante una rueda de prensa, indicando que entre los heridos se encuentra un niño y una mujer de origen surcoreano, lo que subraya la naturaleza internacional de las víctimas. El funicular es un medio de transporte clave en la ciudad, muy utilizado por quienes desean explorar la geografía única de Lisboa.

El trágico accidente del funicular en Lisboa ocurrió minutos después de las 18:00 horas (hora local), cuando un cable suelto causó el descarrilamiento del vehículo. Ante la magnitud de la emergencia, los bomberos desplegaron más de una veintena de vehículos y 62 efectivos para atender de las víctimas y rescatar a los sobrevivientes atrapadas en los escombros. Además, la Policía Judicial se desplazó al lugar para investigar las circunstancias que llevaron al incidente.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su pesar por el trágico suceso y, a través de un comunicado oficial, lamentó las víctimas mortales y los heridos graves. Además, manifestó su solidaridad con las familias afectadas por el accidente y reiteró su deseo de que las autoridades competentes aclaren las causas de este desastre lo más rápido posible.

Se desconocen las causas del accidente funicular

Las autoridades tampoco han confirmado si entre las víctimas mortales hay ciudadanos portugueses o extranjeros. Según el diario local Observador, el accidente se habría originado cuando un cable se soltó a lo largo de la vía, lo que provocó que el funicular perdiera el control y colisionara contra un edificio cercano.

Sin embargo, las autoridades han señalado que es demasiado temprano para determinar las causas exactas del trágico suceso. Actualmente, 62 efectivos de emergencia y 22 vehículos de la Protección Civil están en el lugar, trabajando para atender la situación.