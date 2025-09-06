Portugal: autoridades revelan causas del descarrilamiento de un funicular en Lisboa que dejó 16 muertos

La desconexión del cable entre las dos cabinas habría provocado el descarrillamiento del funicular. | Foto: AFP

La desconexión del cable entre las dos cabinas habría provocado el descarrillamiento del funicular. | Foto: AFP

El pasado 3 de septiembre, el funicular de la Gloria, ubicado en la ciudad de Lisboa, en Portugal, se descarriló, generando un terrible accidente que causó la muerte de 16 personas (cinco portugueses y once extranjeros) y que dejó alrededor de 20 heridos.

A través de un comunicado, la Oficina de Investigación sobre Accidentes Aéreos y Ferroviarios (GPIAAF) confirmó las verdaderas causas que provocaron el descarrilamiento de este funicular: "la desconexión del cable entre las dos cabinas".

¿Qué dijeron las autoridades?

El funicular de Gloria, que conecta la plaza de Rossio con el Bairro Alto, se descarriló y terminó estrellándose contra un inmueble, dejando víctimas de varios países, como España, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Canadá, Corea, Marruecos y Cabo Verde.

"La inspección visual programada, realizada en la mañana del día del accidente, no detectó ninguna anomalía en el cable", precisaron los investigadores de la agencia pública encargada de la investigación.

Esta primera nota de la investigación refleja las constataciones confirmadas y no conclusiones precisas sobre las causas del accidente.

Según los primeros elementos de la investigación revelados el 6 de septiembre, el choque del accidente se produjo a una velocidad de 60 km/h y que todos esos acontecimientos se desarrollaron en menos de 50 segundos.



De acuerdo al GPIAAF, el funicular de la Gloria está compuesto de dos vagones amarillos que suben y bajan alternativamente por un sistema de contrapesos, un desnivel de 45 metros en 276 metros de largo, con una inclinación media de 18%.

"Las cabinas están conectadas entre ellas por un cable que equilibra su peso a través de una gran rueda reversible situada en la cumbre de la Calçada da Glória en un compartimiento técnico subterráneo", sostienen.

"A las 6:00 PM del 3 de septiembre, el funicular de Gloria tenía sus cabinas estacionadas en sus estaciones respectivas", añaden.

Minutos más tarde, las cabinas comenzaron su trayecto pero unos instantes después de la salida y tras recorrer seis metros, perdieron súbitamente la fuerza equilibrio garantizada por el cable de conexión que las unía.