Mundo

Portugal: accidente de funicular en Lisboa que dejó 16 muertos se debió a desconexión de cable defectuoso

Tras una investigación, las autoridades portuguesas revelaron las causas del accidente y ordenaron suspender el funcionamiento de todos los funiculares en Lisboa hasta garantizar su seguridad.

El funicular de la Gloria, ubicado en Lisboa, terminó estrellándose en una casa y provocó la muerte de 16 personas.
El funicular de la Gloria, ubicado en Lisboa, terminó estrellándose en una casa y provocó la muerte de 16 personas. | Foto: AFP

El funicular de la Gloria que se descarriló en Lisboa (Portugal), causando la muerte de 16 personas, tenía un cable defectuoso, según confirmó la investigación oficial, que recomendó suspender el funcionamiento de estos vehículos hasta garantizar su seguridad.

El accidente del funicular de la Gloria, que conecta la "Plaza de los Restauradores" con el barrio de "Bairro Alto" en Lisboa, se produjo el 03 de septiembre y dejó más de 20 heridos, en su mayoría turistas extranjeros.

El cable no cumplía con las normas establecidas

El descarrilamiento del vehículo, que terminó estrellándose contra un inmueble, puso de manifiesto los temores sobre la seguridad de esta popular, pero envejecida atracción turística de Portugal.

Tres días después de la tragedia, la Oficina de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Ferrocarriles (GPIAAF) informó que un cable que conectaba dos cabinas se había desconectado poco antes del incidente.

El informe preliminar del GPIAAF, publicado recientemente, señaló que dicho cable no cumplía con las normas establecidas por la empresa de transporte de la ciudad, CCFL.

Autoridades piden que otros funiculares permanezcan inmovilizados

"El cable no cumplía con las especificaciones vigentes en la CCFL para su uso en el tranvía Gloria", afirmó el documento de 35 páginas.

Los demás funiculares de la ciudad llevan fuera de servicio desde el accidente y el GPIAAF pidió que permanecieran inmovilizados hasta que los inspectores confirmen que cuentan con sistemas de frenado "capaces de inmovilizar las cabinas en caso de rotura del cable".

De acuerdo con las autoridades, tras el accidente fallecieron 5 portugueses y 11 ciudadanos extranjeros procedentes de Alemania, Francia, Italia, Suiza, Canadá, Corea, Marruecos y Cabo Verde.

