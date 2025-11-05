Uriel N., el hombre en aparente estado de ebriedad que tocó sin su consentimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras esta saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de Ciudad de México, fue detenido después del incidente. La Fiscalía General de Justicia informó que buscará imputarle los delitos de acoso y abuso sexual.

El arresto se concretó aproximadamente cuatro horas después de la agresión, ocurrida mientras la mandataria realizaba un recorrido a pie por la zona, cercana a Palacio Nacional.

El acoso que sufrió Sheinbaum

Mientras saludaba a personas en la vía pública, Sheinbaum fue sorprendida por Uriel N, quien se le acercó de forma repentina para intentar besarla y tocarle el pecho. Ante esta situación, la presidenta reaccionó de inmediato alejándose, mientras un integrante de su equipo de seguridad intervino rápidamente para interponerse entre ambos.

De acuerdo con fuentes de Comunicación Social de la Presidencia, el hecho ocurrió el último martes mientras la mandataria caminaba por una calle del centro de la Ciudad de México, tras haber participado en un evento oficial en la Secretaría de Educación Pública, ubicada a pocos metros de Palacio Nacional.

Reacciones ante agresión contra la presidenta

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, mostró su respaldo a Sheinbaum tras el incidente. A través de un comunicado, expresó con firmeza. "Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas", ha dicho en un comunicado en el que ha remarcado que el "acosador" se las verá ante la ley. "Cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres", enfatizó.

Por su parte, el Ministerio de las Mujeres de México también condenó enérgicamente los hechos y aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a todas las víctimas de violencia o abuso a presentar denuncias. "¡Las mujeres, adolescentes y niñas no se tocan!", subrayó.

El nivel de acoso en México

En México, el 15,5 % de las mujeres ha sido víctima de acoso sexual, tocamientos indebidos, exhibicionismo o intento de violación, una cifra que quintuplica la registrada entre los hombres, que alcanza el 3,2 %, según revela una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizada en 2024.

Asimismo, más del 70 % de las mexicanas mayores de 15 años han sufrido alguna forma de violencia, ya sea psicológica (52 %), física (35 %) o sexual (48 %), de acuerdo con los datos del mismo organismo. A pesar de estas cifras, tanto autoridades como organizaciones civiles advierten sobre un alto nivel de subregistro: se estima que más del 90 % de los casos no son denunciados.