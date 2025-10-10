HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Vladimir Putin elogia a Donald Trump y critica al Nobel: "A veces premian a quienes no hicieron nada por la paz"

Donald Trump, quien aspiraba a ganar el Premio Nobel de la Paz, agradeció a Vladimir Putin por reconocer sus esfuerzos para promover la paz, especialmente en Oriente Medio.

Vladimir Putin afirmó que algunas elecciones dañan la credibilidad de los Premios Nobel.
Vladimir Putin afirmó que algunas elecciones dañan la credibilidad de los Premios Nobel. | Foto: AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su labor en la resolución de crisis complejas y criticó al Comité del Nobel, afirmando que a veces premian a quienes no hacen nada por la paz.

Durante una conferencia de prensa en Tayikistán, Vladimir Putin fue consultado sobre si consideraba que Donald Trump debería haber recibido el Nobel de la Paz 2025, que terminó ganando la lider opositora venezolana María Corina Machado.

PUEDES VER: Barack Obama saluda a María Corina Machado por su Nobel: "Felicidades por su valiente lucha para devolver la democracia a Venezuela"

lr.pe

Algunas elecciones dañan credibilidad del premio, afirma Putin

"No me corresponde a mi considerar si el presidente estadounidense en funciones merece o no el premio Nobel de la Paz, pero él hace mucho por resolver crisis complejas que duran desde hace años y décadas", respondió el mandatario ruso.

Vladimir Putin resaltó los esfuerzos de Donald Trump por lograr la paz, especialmente en Oriente Medio.

En otro momento de la conferencia, Vladimir Putin cuestionó al Comité del Nobel, señalando que en algunos casos "han otorgado el Premio de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz".

"A mi parecer, esas decisiones causaron enormes daños a la credibilidad de ese premio", señaló el presidente ruso.

PUEDES VER: La Casa Blanca acusa a comité del Premio Nobel de "priorizar la política sobre la paz" tras no otorgarle ese honor a Trump

lr.pe

Donald Trump agradece a Vladimir por elogios

Donald Trump, quien aspiraba a ganar el Premio Nobel de la Paz, compartió en sus redes sociales un video con las declaraciones del jefe de estado, acompañado del mensaje: "¡Gracias, presidente Vladimir Putin!".

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Donald Trump inició un acercamiento con Rusia para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania, por ahora sin éxito. No obstante se ha mostrado en las últimas semanas cada vez más crítico respecto a Putin.

Notas relacionadas
Barack Obama saluda a María Corina Machado por su Nobel: "Felicidades por su valiente lucha para devolver la democracia a Venezuela"

Barack Obama saluda a María Corina Machado por su Nobel: "Felicidades por su valiente lucha para devolver la democracia a Venezuela"

LEER MÁS
La Casa Blanca acusa a comité del Premio Nobel de "priorizar la política sobre la paz" tras no otorgarle ese honor a Trump

La Casa Blanca acusa a comité del Premio Nobel de "priorizar la política sobre la paz" tras no otorgarle ese honor a Trump

LEER MÁS
María Corina Machado y su primera reacción tras recibir el Premio Nobel de la Paz: "Estoy en shock"

María Corina Machado y su primera reacción tras recibir el Premio Nobel de la Paz: "Estoy en shock"

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

LEER MÁS
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Mundo

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025