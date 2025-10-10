Vladimir Putin elogia a Donald Trump y critica al Nobel: "A veces premian a quienes no hicieron nada por la paz"

Vladimir Putin afirmó que algunas elecciones dañan la credibilidad de los Premios Nobel. | Foto: AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su labor en la resolución de crisis complejas y criticó al Comité del Nobel, afirmando que a veces premian a quienes no hacen nada por la paz.

Durante una conferencia de prensa en Tayikistán, Vladimir Putin fue consultado sobre si consideraba que Donald Trump debería haber recibido el Nobel de la Paz 2025, que terminó ganando la lider opositora venezolana María Corina Machado.

Algunas elecciones dañan credibilidad del premio, afirma Putin

"No me corresponde a mi considerar si el presidente estadounidense en funciones merece o no el premio Nobel de la Paz, pero él hace mucho por resolver crisis complejas que duran desde hace años y décadas", respondió el mandatario ruso.

Vladimir Putin resaltó los esfuerzos de Donald Trump por lograr la paz, especialmente en Oriente Medio.

En otro momento de la conferencia, Vladimir Putin cuestionó al Comité del Nobel, señalando que en algunos casos "han otorgado el Premio de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz".

"A mi parecer, esas decisiones causaron enormes daños a la credibilidad de ese premio", señaló el presidente ruso.

Donald Trump agradece a Vladimir por elogios

Donald Trump, quien aspiraba a ganar el Premio Nobel de la Paz, compartió en sus redes sociales un video con las declaraciones del jefe de estado, acompañado del mensaje: "¡Gracias, presidente Vladimir Putin!".

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Donald Trump inició un acercamiento con Rusia para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania, por ahora sin éxito. No obstante se ha mostrado en las últimas semanas cada vez más crítico respecto a Putin.