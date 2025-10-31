Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses
El pronunciamiento de Donald Trump se da luego que medios como The Wall Street Journal y Miami Herald aseguraran que las acciones contemplaban ataques selectivos contra instalaciones militares en territorio venezolano
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, descartó cualquier plan de ataque militar contra Venezuela, luego de que surgieran versiones sobre una posible ofensiva en el Caribe con el fin de derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario respondió brevemente “No”, negando así el posible despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.
