Mundo

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

El pronunciamiento de Donald Trump se da luego que medios como The Wall Street Journal y Miami Herald aseguraran que las acciones contemplaban ataques selectivos contra instalaciones militares en territorio venezolano

A bordo del Air Force One, Trump negó cualquier intención de atacar suelo venezolano.
AFP

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, descartó cualquier plan de ataque militar contra Venezuela, luego de que surgieran versiones sobre una posible ofensiva en el Caribe con el fin de derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario respondió brevemente “No”, negando así el posible despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

Japón: sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki condenan a Donald Trump por reanudar pruebas nucleares

Japón: sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki condenan a Donald Trump por reanudar pruebas nucleares

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Trump y Xi Jinping logran megaacuerdo comercial en histórica reunión presencial tras 6 años

Trump y Xi Jinping logran megaacuerdo comercial en histórica reunión presencial tras 6 años

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacaría instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacaría instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

