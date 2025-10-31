Donald Trump, presidente de Estados Unidos, descartó cualquier plan de ataque militar contra Venezuela, luego de que surgieran versiones sobre una posible ofensiva en el Caribe con el fin de derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario respondió brevemente “No”, negando así el posible despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

Información en desarrollo