Los 5 presidentes de Sudamérica con mayor en aprobación en octubre, según CB Consultora: Javier Milei y Lula en el top

La Consultora CB realizó su ranking de presidentes correspondientes a octubre. | Composición LR

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, encabeza el ranking de mandatarios sudamericanos con mayor imagen positiva en octubre, de acuerdo con el sondeo mensual de CB Consultora Opinión Pública. El estudio se basó en más de 1.000 encuestas por país, realizadas entre el 17 y el 22 de octubre.

El argentino Javier Milei fue el que más posiciones avanzó en el ranking, pasando del quinto al segundo lugar, mientras que el ecuatoriano Daniel Noboa descendió dos puestos. En el extremo opuesto, José Jerí, Luis Arce y Nicolás Maduro figuran entre los presidentes con menor aprobación del continente.

Los 5 presidentes de Sudamérica con mayor aprobación en octubre

Lula da Silva (Brasil): 48,8% Javier Milei (Argentina): 45,9% Yamandú Orsi (Uruguay): 45,5% Gabriel Boric (Chile): 43,4% Daniel Noboa (Ecuador): 42,9%

Lula mejoró su imagen en 1,3 puntos respecto a septiembre, mientras que Milei escaló tres lugares con un alza de 3,4 puntos. Orsi, que lideró el mes anterior, descendió al tercer puesto tras perder 4,5 puntos de aprobación. Boric y Noboa mantuvieron su lugar en el top 5 con cifras estables.

Los 5 presidentes de Sudamérica con menor aprobación en octubre

Santiago Peña (Paraguay): 39,6% Gustavo Petro (Colombia): 38,1% José Jerí (Perú): 29,6% Luis Arce (Bolivia): 19,3% Nicolás Maduro (Venezuela): 19,1%

Gustavo Petro bajó una posición tras una caída de 1,1 puntos en su imagen. Luis Arce y Nicolás Maduro ocupan los últimos lugares del ranking, ambos con menos del 20% de aprobación. Santiago Peña subió una posición, mientras José Jerí quedó en octavo lugar, pese a superar a su antecesora Dina Boluarte.

¿Por qué José Jerí es uno de los presidentes con menor aprobación en Sudamérica?

El presidente interino de Perú, José Jerí, aparece entre los mandatarios con menor favorabilidad de Sudamérica, con una imagen positiva del 29,6%. Si bien supera a su predecesora, Dina Boluarte, que había sido la peor evaluada en septiembre, su corto tiempo en el cargo y la crisis institucional que heredó afectan su percepción pública.

El bajo respaldo también refleja la inestabilidad política del país y la desconfianza ciudadana hacia las autoridades. Aunque su aprobación es baja en comparación regional, representa una ligera mejora en el contexto interno peruano.