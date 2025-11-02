Los 5 presidentes de Sudamérica con mayor en aprobación en octubre, según CB Consultora: Javier Milei y Lula en el top
El ranking de CB Consultora sobre la aprobación presidencial en Sudamérica ubica a Javier Milei y Lula da Silva, de Argentina y Brasil, entre los mandatarios con mejor imagen en octubre.
- Este país de América Latina cuenta con una de las principales reservas de minerales del mundo: ricos en oro, plata y cobre
- China lanza su propio Starlink en Sudamérica y preocupa a Elon Musk por su plan para dominar y revolucionar el internet
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, encabeza el ranking de mandatarios sudamericanos con mayor imagen positiva en octubre, de acuerdo con el sondeo mensual de CB Consultora Opinión Pública. El estudio se basó en más de 1.000 encuestas por país, realizadas entre el 17 y el 22 de octubre.
El argentino Javier Milei fue el que más posiciones avanzó en el ranking, pasando del quinto al segundo lugar, mientras que el ecuatoriano Daniel Noboa descendió dos puestos. En el extremo opuesto, José Jerí, Luis Arce y Nicolás Maduro figuran entre los presidentes con menor aprobación del continente.
TE RECOMENDAMOS
PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Arlin Medrano, la periodista mexicana que desafió el bloqueo a Gaza y terminó presa por fuerzas israelíes
Los 5 presidentes de Sudamérica con mayor aprobación en octubre
- Lula da Silva (Brasil): 48,8%
- Javier Milei (Argentina): 45,9%
- Yamandú Orsi (Uruguay): 45,5%
- Gabriel Boric (Chile): 43,4%
- Daniel Noboa (Ecuador): 42,9%
Lula mejoró su imagen en 1,3 puntos respecto a septiembre, mientras que Milei escaló tres lugares con un alza de 3,4 puntos. Orsi, que lideró el mes anterior, descendió al tercer puesto tras perder 4,5 puntos de aprobación. Boric y Noboa mantuvieron su lugar en el top 5 con cifras estables.
PUEDES VER: Una explosión en supermercado dejó al menos 23 muertos en México: falla eléctríca habría iniciado accidente
Los 5 presidentes de Sudamérica con menor aprobación en octubre
- Santiago Peña (Paraguay): 39,6%
- Gustavo Petro (Colombia): 38,1%
- José Jerí (Perú): 29,6%
- Luis Arce (Bolivia): 19,3%
- Nicolás Maduro (Venezuela): 19,1%
Gustavo Petro bajó una posición tras una caída de 1,1 puntos en su imagen. Luis Arce y Nicolás Maduro ocupan los últimos lugares del ranking, ambos con menos del 20% de aprobación. Santiago Peña subió una posición, mientras José Jerí quedó en octavo lugar, pese a superar a su antecesora Dina Boluarte.
PUEDES VER: María José Ardila, la joven que sufrió muerte cerebral en Colombia tras aceptar un reto de consumo extremo de licor
¿Por qué José Jerí es uno de los presidentes con menor aprobación en Sudamérica?
El presidente interino de Perú, José Jerí, aparece entre los mandatarios con menor favorabilidad de Sudamérica, con una imagen positiva del 29,6%. Si bien supera a su predecesora, Dina Boluarte, que había sido la peor evaluada en septiembre, su corto tiempo en el cargo y la crisis institucional que heredó afectan su percepción pública.
El bajo respaldo también refleja la inestabilidad política del país y la desconfianza ciudadana hacia las autoridades. Aunque su aprobación es baja en comparación regional, representa una ligera mejora en el contexto interno peruano.