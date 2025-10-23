Este territorio de ultramar en Sudamérica tiene la frontera más grande de Francia: supera los 700 kilómetros

El acuerdo de delimitación entre Francia y Brasil fue consolidado en el Tratado de 1713. Foto: Composición LR

El acuerdo de delimitación entre Francia y Brasil fue consolidado en el Tratado de 1713. Foto: Composición LR

Francia comparte numerosas fronteras a lo largo de su territorio, incluidas las de ultramar. En Sudamérica, el país europeo tiene dos fronteras: una con Surinam y otra con Brasil. Esta última se destaca por ser la más extensa, con más de 730 kilómetros, y separa la Guayana Francesa de Brasil. Aunque está cubierta por densa selva tropical, el cruce fronterizo desafía la lógica territorial habitual.

Cabe señalar que esta frontera ubicada en Sudamérica forma parte de Francia, ya que la Guayana Francesa es un territorio de ultramar del país europeo, lo que significa que es una parte integral del Estado francés. En 1946, la Guayana Francesa fue oficialmente convertida en un departamento de Francia, lo que implica que está bajo su soberanía política, económica y administrativa.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

La frontera más grande de Francia está en Sudamérica

El acuerdo de delimitación entre Francia y Brasil fue consolidado en el Tratado de 1713, aunque las disputas sobre la ubicación exacta de la frontera continuaron hasta bien entrado el siglo XX. A pesar de su importancia y peculiaridad, esta línea limítrofe es una de las fronteras menos conocidas a nivel mundial, en parte porque se encuentra en una zona mayoritariamente selvática.

Hasta la fecha, solo existe un medio vial que une Guyana Francesa y Brasil: el puente de Oyapock. Esta estructura, de 3,5 kilómetros, es clave para conectar la ciudad de Saint-Georges (Guyana Francesa) con la localidad de Saint-Georges de l'Oyapock (Brasil) y fue inaugurada en 2017. Su construcción fue un esfuerzo conjunto entre Francia y Brasil.

¿Cómo Guyana Francesa pasó a ser un territorio de ultramar?

En 1946, con la Ley Lamine Guèye, la Guayana Francesa, junto con otras colonias francesas como Martinica, Guadalupe y Reunión, pasó a ser un departamento de Francia. Esta ley marcó el fin del sistema colonial y permitió que la Guayana Francesa obtuviera una representación directa en el gobierno francés. Desde entonces, la Guayana Francesa es parte integral de la República Francesa.

Este estatus político ha dado a la Guayana Francesa un marco de autonomía administrativa bajo la soberanía de Francia, pero también ha implicado la aplicación de las leyes francesas en el territorio. Además, la Guayana Francesa forma parte de la Unión Europea, ya que es una región de ultramar de un Estado miembro.