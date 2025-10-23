HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mundo

Este territorio de ultramar en Sudamérica tiene la frontera más grande de Francia: supera los 700 kilómetros

La Guayana Francesa fue convertida en departamento de Francia en 1946, garantizando su soberanía política y administrativa. Esta región también forma parte de la Unión Europea.

El acuerdo de delimitación entre Francia y Brasil fue consolidado en el Tratado de 1713. Foto: Composición LR
El acuerdo de delimitación entre Francia y Brasil fue consolidado en el Tratado de 1713. Foto: Composición LR

Francia comparte numerosas fronteras a lo largo de su territorio, incluidas las de ultramar. En Sudamérica, el país europeo tiene dos fronteras: una con Surinam y otra con Brasil. Esta última se destaca por ser la más extensa, con más de 730 kilómetros, y separa la Guayana Francesa de Brasil. Aunque está cubierta por densa selva tropical, el cruce fronterizo desafía la lógica territorial habitual.

Cabe señalar que esta frontera ubicada en Sudamérica forma parte de Francia, ya que la Guayana Francesa es un territorio de ultramar del país europeo, lo que significa que es una parte integral del Estado francés. En 1946, la Guayana Francesa fue oficialmente convertida en un departamento de Francia, lo que implica que está bajo su soberanía política, económica y administrativa.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

lr.pe

La frontera más grande de Francia está en Sudamérica

El acuerdo de delimitación entre Francia y Brasil fue consolidado en el Tratado de 1713, aunque las disputas sobre la ubicación exacta de la frontera continuaron hasta bien entrado el siglo XX. A pesar de su importancia y peculiaridad, esta línea limítrofe es una de las fronteras menos conocidas a nivel mundial, en parte porque se encuentra en una zona mayoritariamente selvática.

Hasta la fecha, solo existe un medio vial que une Guyana Francesa y Brasil: el puente de Oyapock. Esta estructura, de 3,5 kilómetros, es clave para conectar la ciudad de Saint-Georges (Guyana Francesa) con la localidad de Saint-Georges de l'Oyapock (Brasil) y fue inaugurada en 2017. Su construcción fue un esfuerzo conjunto entre Francia y Brasil.

¿Cómo Guyana Francesa pasó a ser un territorio de ultramar?

En 1946, con la Ley Lamine Guèye, la Guayana Francesa, junto con otras colonias francesas como Martinica, Guadalupe y Reunión, pasó a ser un departamento de Francia. Esta ley marcó el fin del sistema colonial y permitió que la Guayana Francesa obtuviera una representación directa en el gobierno francés. Desde entonces, la Guayana Francesa es parte integral de la República Francesa.

Este estatus político ha dado a la Guayana Francesa un marco de autonomía administrativa bajo la soberanía de Francia, pero también ha implicado la aplicación de las leyes francesas en el territorio. Además, la Guayana Francesa forma parte de la Unión Europea, ya que es una región de ultramar de un Estado miembro.

Notas relacionadas
Bolivia, Guyana y Ecuador, entre los países con más hambre de Sudamérica, según Global Hunger Index 2025

Bolivia, Guyana y Ecuador, entre los países con más hambre de Sudamérica, según Global Hunger Index 2025

LEER MÁS
Esta ciudad de América Latina no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

Esta ciudad de América Latina no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Mundo

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025