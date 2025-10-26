Lula anuncia negociaciones “inmediatas” tras reunión con Donald Trump sobre aranceles de EE. UU. a Brasil

Donald Trump y Lula da Silva durante su reunión en la cumbre en Kuala Lumpur. Foto. AFP

Donald Trump y Lula da Silva durante su reunión en la cumbre en Kuala Lumpur. Foto. AFP

Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este domingo que Brasil y Estados Unidos comenzarán “de inmediato” las negociaciones para revisar los aranceles del 50 % aplicados por Donald Trump a los productos brasileños. El anuncio llega tras una reunión con el presidente estadounidense en Kuala Lumpur, donde ambos mandatarios participaron en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

“Tuve una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas”, escribió Lula en su cuenta de X.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Trump ordena iniciar conversaciones sin demora

El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, calificó el encuentro como “muy positivo y productivo” y aseguró que el mandatario estadounidense instruyó a su equipo para iniciar las conversaciones “hoy mismo”.

“El presidente Trump declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar una negociación inmediata, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente”, señaló Vieira en declaraciones recogidas por la prensa.

Durante la cita, Lula pidió la suspensión temporal de los aranceles mientras duren las negociaciones y solicitó a Washington que deje sin efecto la aplicación de la Ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, su esposa y otros funcionarios brasileños sancionados.

Reencuentro tras tensiones bilaterales

Las relaciones entre ambos países se habían deteriorado después de que Estados Unidos aplicara un arancel del 50 % en represalia por la investigación judicial abierta contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

El gobierno brasileño calificó entonces la medida como una de las “peores crisis diplomáticas en dos siglos” y había insistido desde agosto en la necesidad de restablecer un diálogo en condiciones de igualdad.

Lula también busca intermediar entre EE. UU. y Venezuela

En la misma reunión, el presidente brasileño también se ofreció como intermediario frente a la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, tras intensificarse en las últimas semanas con el envío de buques de guerra estadounidenses al Caribe y con los ataques a las supuestas embarcaciones narcotraficantes. La propuesta de Lula fue informada por el canciller Mauro Vieira.

"Lula ha planteado el tema y ha dicho que América Latina y América del Sur, específicamente donde estamos, es una región de paz y se ha ofrecido a ser un contacto, a ser un interlocutor, como ya lo ha sido anteriormente, con Venezuela para buscar soluciones que sean mutuamente aceptables y correctas entre los dos países", explicó Vieira, al diario brasileño 'Folha'.

