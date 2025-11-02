El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el 1 de noviembre durante una procesión del Día de Muertos. Foto: Carlos Manzo/Facebook

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el 1 de noviembre durante una procesión del Día de Muertos. Foto: Carlos Manzo/Facebook

El alcalde de la ciudad mexicana de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado la noche del 1 de noviembre, mientras participaba en una procesión del Día de Muertos en el centro de la ciudad. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, un grupo armado abrió fuego contra el edil y su equipo, lo que causó su muerte en el lugar y dejó a varios asistentes heridos.

El crimen generó conmoción nacional por ocurrir durante una de las festividades más emblemáticas de México. Uruapan es una de las ciudades más golpeadas por el narcotráfico en Michoacán, donde los cárteles disputan el control del territorio y las rutas comerciales.

Crimen organizado detrás del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Las primeras investigaciones apuntan a la posible participación del crimen organizado en México. Autoridades locales y federales consideran que el ataque podría estar relacionado con las extorsiones en Michoacán y las disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Cártel Nueva Familia Michoacana. Ambos grupos mantienen presencia activa en la zona y buscan controlar la producción y exportación de aguacate, uno de los sectores más lucrativos del estado.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que Carlos Manzo había recibido amenazas en los últimos meses, aunque no se precisaron los motivos. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó el asesinato y aseguró que “la violencia contra las autoridades municipales es inaceptable y no quedará impune”.

Michoacán es uno de los estados con más altos índices de homicidios en México, con más de 1.200 casos reportados hasta septiembre de 2025, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una fuente policial declaró: “Los alcaldes viven bajo presión constante. Los cárteles les exigen cuotas, favores o control sobre obras públicas. Quien no acepta, termina asesinado o desplazado”.

El municipio de Uruapan, segundo en importancia económica de Michoacán, ha sufrido ataques, secuestros y amenazas constantes en los últimos años. Incluso, varios productores de aguacate han denunciado que deben pagar cuotas a grupos armados para poder trabajar.

Gobierno de Sheinbaum convoca al Gabinete de Seguridad tras el crimen en Uruapan

Tras conocerse el asesinato de Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la reunión inmediata del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. A la sesión asistieron Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y los titulares de la SEDENA y la Guardia Nacional.

En un mensaje oficial, Sheinbaum lamentó los hechos y prometió una investigación “a fondo y sin impunidad”. “No toleraremos actos de violencia contra autoridades ni contra la población civil”, declaró la mandataria, quien enfrenta crecientes críticas por la expansión del crimen organizado en México.

El gobierno federal anunció el envío de refuerzos de la Guardia Nacional a Michoacán para fortalecer los operativos en Uruapan y regiones vecinas. Omar García Harfuch afirmó que el caso de Manzo será prioritario: “Es un crimen que refleja la magnitud del desafío que enfrentamos. No permitiremos que el narcotráfico en Michoacán siga marcando la agenda política”.

En paralelo, las autodefensas en Michoacán advirtieron sobre un posible aumento de la violencia tras el asesinato del edil y pidieron mayor coordinación con las fuerzas federales. Líderes comunitarios aseguraron que la población se siente desprotegida y que la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel Nueva Familia Michoacana ha limitado la vida económica y social en el estado.

Mientras tanto, la ciudadanía de Uruapan continúa de luto. En la plaza principal, vecinos colocaron veladoras y flores en honor a Carlos Manzo, quien había prometido combatir las extorsiones y fortalecer la seguridad local.