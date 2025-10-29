Estos 3 países no celebran Halloween por curiosos motivos: un decreto y los disfraces son algunas de las razones

Está terminantemente prohibido que los ciudadanos de Uzbekistán celebren Halloween. | Foto: Gemini

Falta poco para Halloween y cientos de ciudadanos se preparan para celebrarlo. Esta fiesta de cada 31 de octubre genera bastante emoción entre niños, jóvenes, y adultos. Sin embargo, hay algunos países que se niegan rotundamente con actividades en referencia a la Noche de Brujas y hasta se aplican severas restricciones.

En esta nota te explicamos por qué no se permite su celebración en los países de Uzbekistán, Francia y China. Así mismo, una localidad de Paraguay determinó sanciones económicas y administrativas para aquellos que celebren Halloween este 30 y 31 de octubre. Aunque las razones varían en cada lugar, todas comparten un trasfondo cultural, religioso o social.

¿Por qué no se celebra Halloween en Uzbekistán hasta el punto de no mencionarlo?

En Uzbekistán, Halloween está estrictamente prohibido desde el año 2011, cuando se emitió un decreto presidencial que vetó toda actividad relacionada con esta celebración. Las autoridades consideran que la Noche de Brujas exalta la figura del diablo y promueve valores contrarios a las tradiciones del país. Por ello, las personas que se disfracen, participen en fiestas temáticas o pidan dulces en las calles pueden enfrentar sanciones e incluso arrestos.

El rechazo hacia esta festividad también tiene raíces religiosas, ya que la mayoría de la población uzbeka profesa el islam, una religión que desaconseja adoptar costumbres de carácter pagano o provenientes de culturas no islámicas. Las autoridades y líderes religiosos han insistido en que celebrar Halloween contradice los principios del islam y puede considerarse una influencia cultural negativa procedente de Occidente.

¿Por qué Francia aplica restricciones en Halloween?

En Francia, algunos sectores consideran que Halloween representa una invasión cultural estadounidense que desplaza las tradiciones locales. En tanto, en la ciudad de Vendargues se tiene prohibido que alguien lleve puesto un disfraz de payaso. Esta medida se dio en relación con casos de vandalismo, donde sujetos usaban este atuendo para realizar episodios de violencia o disturbios.

De esta forma, si algún ciudadano es visto usando este atuendo, puede ser detenido en esta ciudad ubicada al sureste de Francia.

¿Por qué China restringe Halloween?

En algunas localidades de Shanghái no se permite maquillaje de Halloween. Esta medida se implementó debido a que desean mantener una buena imagen pública y evitar que este tipo de celebraciones se conviertan en manifestaciones no autorizadas, de acuerdo al Washington Post. Además, se establece barreras, control policial y se puede detener a personas en caso lleven disfraces o maquillaje 'sospechoso'.

¿Por qué se prohibió Halloween en Paraguay?

En el gobierno local de Caapucú, en Paraguay, se emitió una resolución que prohíbe la celebración de Halloween por considerarla contraria a las tradiciones culturales, a la identidad cristiana y por promover símbolos vinculados con la muerte y la superstición.

La medida adoptada para este 2025 fue firmada por su intendente Gustavo Penayo y rechaza eventos relacionados con esta celebración. Personal de la Policía Municipal se encargará de los controles preventivos y las sanciones correspondientes.