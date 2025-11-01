EE.UU. impone aranceles a camiones y autobuses, pero Canadá y México tienen exenciones parciales

Vehículos pesados que provengan de México y Canadá estarán sujetos a aranceles solo si no cumplen con los criterios del T-MEC. | Foto: AFP

Los camiones medianos y pesados y autobuses son objeto de aranceles en Estados Unidos, como parte de la ofensiva proteccionista a gran escala del presidente Donald Trump, aunque con algunas exenciones.

A partir del 01 de noviembre de 2025, los camiones importados a Estados Unidos están ahora sujetos a un arancel del 25%, mientras que pesa una sobretasa del 10% sobre los autobuses.

Medida busca favorecer a la industria nacional

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha impuesto un recargo de al menos 10% sobre la mayoría de los productos importados, además de aranceles específicos para sectores considerados estratégicos: acero, aluminio, automóviles, cobre y madera para construcción.

Los camiones pesados y los autobuses se suman ahora a esta lista.

La intención del gobierno es favorecer la industria nacional, reducir el enorme déficit comercial, generar nuevos ingresos públicos y negociar con los principales productores condiciones preferenciales para los productos estadounidenses, a cambio de una rebaja arancelaria.

El lobby de los transportistas por carretera (American Trucking Associations), que agrupa a más de 37.000 empresas, había solicitado al gobierno que renunciara a estos aranceles.

Impuestos no se aplicarán por completo a México y Canadá

Sin embargo, los nuevos impuestos no se aplicarán por completo a los camiones procedentes de Canadá y México, siempre que su producción cumpla con los criterios establecidos en el marco del tratado de libre comercio entre los tres países (T-MEC).

Para los vehículos afectados, solo las piezas no fabricadas en Estados Unidos estarán sujetas a un arancel del 25% en el futuro. Pero por ahora están exentas, mientras el Departamento de Comercio determina cómo aplicar la medida.

Según los expertos, la mayoría de los camiones importados a Estados Unidos provienen de sus vecinos.

En cambio, para los autobuses, el arancel del 10% se aplicará plenamente a los vehículos procedentes de ambos países vecinos, estén o no cubiertos por el T-MEC.