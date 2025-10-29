Claudia Sheinbaum rechaza sanción de EE.UU. por cancelación de rutas aéreas y pide revisar la medida

Sheinbaum aseguró que no está de acuerdo con la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos. | Foto: AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la decisión de Washington de cancelar varias rutas de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, en represalia por supuestas afectaciones a vuelos estadounidenses.

Estados Unidos canceló 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia su territorio, lo que afecta a las principales empresas del sector, como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús.

México incurrió en prácticas anticompetitivas, según EE.UU.

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, México incurrió en prácticas anticompetitivas al reducir las franjas horarias de las aerolíneas norteamericanas y obligarlas a trasladar sus operaciones de carga a una terminal ubicada en las afueras de Ciudad de México.

"No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte", aseguró Claudia Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum defendió la estrategia aeroportuaria de México al señalar que el envío de operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se realizó para evitar riesgos para los usuarios y garantizar espacios mínimos de servicios.

Pide a canciller que revise la medida con autoridades de EE.UU.

"Todas las empresas que se fueron al AIFA están felices, tienen más espacio, hay más seguridad a la salida de los contenedores, no hay un solo reclamo de ninguna empresa", afirmó la jefa de Estado.

Claudia Sheinbaum dijo que pidió al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, que coordine una reunión con autoridades estadounidenses para revisar si la decisión tiene fundamento.

"Desde nuestra perspectiva no tiene ninguno", aseguró.

La discrepancia, que afecta a uno de los mercados aeronáuticos más activos del hemisferio, ocurre en medio de una tensa relación entre México y Estados Unidos por temas comerciales, migratorios y de seguridad.