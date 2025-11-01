Maldivas prohíbe fumar a nacidos a partir del 2007 y busca una generación libre de tabaco

Iniciativa fue promovida por el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu. | Foto: AFP

El archipiélago de Maldivas comenzó a aplicar la prohibición de fumar a toda persona nacida a partir de enero de 2007, y se convirtió así en el único país en cumplir actualmente semejante restricción, indicó el Ministerio de Sanidad.

La iniciativa, promovida por el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, busca proteger la salud pública y promover una generación libre de tabaco", señaló el ministerio en un comunicado.

Prohibición se aplica a todas las formas de tabaco

"En virtud de la nueva normativa, queda prohibido en Maldivas, para las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2007, comprar o consumir productos relacionados con el tabaco", informó la entidad.

"La prohibición se aplica a todas las formas de tabaco, y los vendedores tienen la obligación de verificar la edad antes de proceder a la venta", añadió el ministerio de Sanidad de Maldivas.

La medida se aplica también a los visitantes del archipiélago, conocido por su turismo de lujo, y dotado de 1.191 islas repartidas a lo largo de 800 kilómetros.

Multas de hasta US$ 3200 por vender tabaco a menores

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad de Maldivas señaló que mantiene la prohibición de importar, vender, distribuir, poseer y utilizar cigarrillos electrónicos. Dicha prohibición rige para todo el mundo, independientemente de la edad.

La venta de tabaco a menores en Maldivas implica una multa de US$ 3.200, mientras que el consumo de dispositivos de vapeo se sanciona con una penalización de US$ 320.

Reino Unido propuso una medida similar a la de Maldivas, pero está aún en proceso legislativo. El primer país en aplicarla fue Nueva Zelanda, pero fue rechazada en noviembre de 2023, menos de un año después de su entrada en vigor.