Turquía condena a cadena perpetua a 11 personas por incendio en hotel que dejó 78 muertos, incluidos 30 niños

Familiares llevaron fotos de víctimas a la lectura de sentencia, a la que califican como histórica. | Foto: AFP

Once personas fueron condenadas a cadena perpetua en Turquía por el incendio de un hotel de montaña ocurrido en enero, donde murieron 78 personas, entre ellas una treintena de niños, informó el tribunal de Bolu.

Entre los condenados están el propietario, el director y miembros del consejo de administración del establecimiento, cuya investigación reveló numerosas deficiencias en las normas de seguridad, según medios turcos.

Familiares de las víctimas lo califican como veredicto histórico

Un subalcalde de Bolu, ciudad ubicada al norte de Turquía, y el jefe de bomberos también fueron condenados a cadena perpetua, en medio de los aplausos del público presente.

Dieciocho acusados más, en su mayoría empleados del hotel, fueron condenados a penas de entre 12 y 22 años de prisión, mientras que dos cocineros y un tercer acusado fueron absueltos, según la agencia de noticias DHA.

Bilsay Sarper Arslan, sobrino de una de las víctimas, declaró a la cadena Sözcü TV que se trataba de un veredicto histórico que reconforta el corazón de todas las familias.

La investigación reveló que la alarma contra incendios del Grand Kartal, un hotel de lujo en la estación de esquí de Kartalkaya, no funcionó la noche del siniestro y que algunas de sus instalaciones de gas no cumplían las normas.

Fotografías de los fallecidos durante lectura de sentencia

"Teníamos inspecciones regulares", se defendió Halit Ergül, propietario del Grand Kartal, responsabilizando al proveedor de gas. "Ni siquiera permitía fuegos artificiales frente al hotel durante bodas para que los pájaros no murieran", añadió.

Supervivientes y familiares de las víctimas desfilaron ante el tribunal y relataron cada uno su experiencia del incendio, que se originó en un restaurante del hotel la madrugada del 21 de enero.

En el exterior del gimnasio de Bolu, habilitado para acoger el juicio, los familiares mostraron fotografías de sus seres queridos tras la lectura del veredicto, según la televisión turca.

Familias enteras, que estaban de vacaciones escolares, perecieron en el hotel, cuya fachada ennegrecida ocupó portadas de la prensa mundial. Además 137 personas resultaron heridas.