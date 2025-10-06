HOYSuscripcion LR Focus

OMS alerta que cigarrillos electrónicos provocan una alarmante ola de adicción a la nicotina en jóvenes

La Organización Mundial de la Salud señala que, a pesar de presentarse como menos dañinos, los cigarrillos electrónicos pueden generar mayor dependencia entre los jóvenes.

Según la OMS, más de 100 millones de personas usan cigarrillos electrónicos en la actualidad.
Según la OMS, más de 100 millones de personas usan cigarrillos electrónicos en la actualidad. | Foto: AFP

A través de un comunicado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los cigarrillos electrónicos provocan una alarmante ola de dependencia a la nicotina, que afecta principalmente a niños y adolescentes.

La agencia de salud de las Naciones Unidas indicó que la industria presenta los cigarrillos electrónicos como productos menos nocivos que los cigarrillos tradicionales; sin embargo, pueden volvernos más dependientes.

PUEDES VER: La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

lr.pe

Más de 100 millones de personas usan cigarrillos electrónicos

"Las cifras son alarmantes", menciona Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud.

Por primera vez, la OMS estimó que existen más de 100 millones de usuarios de cigarrillos electrónicos en el mundo, de los cuales al menos 15 millones son niños de entre 13 y 15 años, principalmente en países de altos ingresos.

"Los cigarrillos electrónicos alimentan una nueva ola de dependencia a la nicotina", advirtió Etienne Krug en un comunicado.

"A veces, tales productos son presentados como medios de reducción de riesgos, pero en realidad hacen dependientes a los niños a la nicotina más pronto y pueden comprometer décadas de progreso", agregó.

PUEDES VER: OMS incluye nuevos fármacos para combatir la diabetes y la obesidad en su lista de medicamentos esenciales

lr.pe

Uno de cada cinco personas es dependiente del tabaco

En la actualidad, el número de fumadores en el mundo pasó de 1.380 millones en 2000 a 1.200 millones en 2024, mientras la población mundial aumentó.

Según la OMS, un adulto de cada cinco en el mundo es dependiente al tabaco, y la industria cambia de táctica para tratar de mantener esa cifra a un nivel alto.

Aunque no lo creas, el tabaquismo mata más de siete millones de personas cada año, y el tabaquismo pasivo (inhalación involuntaria del humo de un fumador) más de un millón.

