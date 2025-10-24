Japón: primera ministra anuncia mano dura con extranjeros, pero reconoce necesidad de inmigrantes

Sanae Takaichi recibirá el domingo en Tokio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: AFP

Sanae Takaichi, la nueva primera ministra de Japón, prometió ser intransigente ante el incumplimiento de reglas por parte de la población extranjera, aunque reconoció que el país necesita mano de obra inmigrante ante el envejecimiento demográfico.

La dirigente conservadora, la primera mujer en gobernar Japón, también apostó por llevar su alianza con Estados Unidos a nuevas cimas y por acelerar el aumento del gasto en defensa ante las actividades militares de China, Corea del Norte y Rusia.

Takaichi promete 'mano dura' a extranjeros

Ante el declive demográfico en Japón, el segundo país más envejecido del mundo después de Mónaco, Sanae Takaichi reconoció que algunos sectores necesitan mano de obra extranjera.

En su campaña para ser elegida líder del Partido Liberal Democrático, la política de 64 años adoptó posiciones firmes contra la inmigración y contra el creciente número de turistas extranjeros, cuyo comportamiento a veces molesta a la población local.

"Si bien nos oponemos claramente a la xenofobia, el gobierno reaccionará con determinación ante los incumplimientos de las reglas", señaló Sanae Takaichi en su primer discurso de política general.

Donald Trump visitará Japón para reunirse con Takaichi

La primera ministra recibirá el domingo en Tokio al presidente Donald Trump, con quien espera construir una relación de confianza y elevar la alianza entre Japón y Estados Unidos a nuevas cimas.

La dirigente nipona también advirtió en su discurso de las actividades militares de China, Corea del Norte y Rusia, que representan una grave preocupación.

En este sentido, Sanae Takaichi dijo que quiere acelerar el aumento del gasto militar para llegar al 2% del PIB este mismo año fiscal, cuando el objetivo era alcanzar este porcentaje en 2027-2028.