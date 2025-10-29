Venezuela destruye dos campamentos de narcotraficantes colombianos en medio de tensiones en el Caribe

La Fuerza Armada de Venezuela informó que destruyó dos campamentos ubicados en el sur del país, presuntamente vinculados a los llamados "Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)".

Estas operaciones se llevan a cabo en un contexto en el que Estados Unidos también ha intensificado su presencia militar en el Caribe, con el objetivo de combatir a grupos presuntamente relacionados con el narcotráfico.

TE RECOMENDAMOS PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Venezuela declara persona no grata a primera ministra de Trinidad y Tobago por apoyar maniobras militares de EEUU

Eliminan campamentos narcoterroristas

El general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico de la Fuerza Armada venezolana, informó a través de la red social Telegram que las fuerzas militares destruyeron dos campamentos que eran utilizados por los "grupos Tancol invasores", un término empleado por el gobierno de Maduro para describir a los grupos irregulares que operan en la zona fronteriza con Colombia.

Durante la operación, los militares encontraron panfletos vinculados al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero colombiano, lo que refuerza la vinculación de estos campamentos con actividades insurgentes en la región. Asimismo, Hernández mencionó que entre lo confiscado se encuentran municiones, vehículos todoterreno, chalecos tácticos y gasolina.

Por su parte, Nicolás Maduro ha sostenido que Venezuela está libre de cultivos ilícitos y asegura que solo una pequeña parte de la droga producida en Colombia pasa por su territorio. Además, el país ha realizado muchas operaciones contra el narcotráfico, en medio de las acciones militares de Estados Unidos en aguas internacionales.

PUEDES VER: Trump planearía realizar ataques terrestres en Venezuela y Colombia contra el narcotráfico

No es la primera operación contra el narcotráfico

A inicios de octubre, el gobierno venezolano lanzó una amplia operación militar con el propósito de desmantelar las redes del narcotráfico que, según sus autoridades, operan en el país con el respaldo de grupos guerrilleros colombianos. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, sostuvo que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) lograron destruir varios campamentos vinculados al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a facciones disidentes de las antiguas FARC.

Padrino afirmó que Venezuela se mantiene “libre de cultivos ilícitos” y que esta ofensiva busca proteger la soberanía nacional frente a organizaciones que, de acuerdo con su versión, cruzaron la frontera con fines relacionados al tráfico de drogas. En la operación participaron unos 36.000 efectivos militares, quienes se desplegaron en distintas zonas del país como parte de un esfuerzo sostenido contra el crimen organizado.

PUEDES VER: Venezuela denuncia captura de presuntos mercenarios vinculados a la CIA y alerta sobre plan de ataque

Venezuela destruye aeronave que violó su espacio aéreo

El último lunes, la FANB de Venezuela interceptó y neutralizó una avioneta Cessna 310, matrícula XBRED, que ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano con el transpondedor apagado, según informó el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez.

En su cuenta de Instagram, el jefe militar detalló que la aeronave, proveniente de las islas del Caribe, volaba sin un plan de vuelo ni comunicación activa. Debido a esto, fue detectada por los radares de defensa aérea y clasificada como “blanco de interés”. De inmediato, las unidades aéreas de la FANB iniciaron el protocolo de interceptación.