Vecinos reunieron los cuerpos en una plaza tras el operativo en Río de Janeiro. Foto: AFP

Residentes del complejo de favelas de Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, hallaron al menos 55 cuerpos tras la incursión más violenta registrada en la historia reciente del estado, en la que fuerzas de seguridad enfrentaron a grupos de narcotraficantes en varias comunidades.

Los cuerpos descubiertos fueron trasladados hasta una plaza del barrio durante la madrugada del miércoles, mientras que testigos aseguraron que aún quedarían cadáveres en áreas boscosas de la región. Las autoridades confirmaron que estas muertes no están incluidas en el balance oficial del operativo policial que dejó 64 fallecidos un día antes

Familias buscan a sus desaparecidos entre los cuerpos hallados en Río. Foto: AFP

¿Qué se sabe sobre el origen de los cuerpos hallados en Penha y la violencia del operativo?

Los cuerpos traladados a la Praça São Lucas, una de las principales vías del complejo de Penha, para que las familias puedan reconocerlos. La mayoría fue hallada en la zona boscosa de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se concentraron los enfrentamientos más intensos entre la policía y los traficantes. Según la información obtenida por el medio brasileño Globo, el propósito del traslado de los cuerpos a la plaza era facilitar la identificación por parte de los familiares.

En la explanada, los cadáveres fueron alineados uno junto a otro, mientras los habitantes del barrio intentaban identificar a sus familiares y conocidos. Una mujer gritaba: "Policía asesina, ¿dónde está mi hijo?“. La madre de una de las víctimas, un joven de 20 años, comentó haber encontrado a su hijo con la muñeca atada en la zona boscosa.

El activista comunitario Raull Santiago, quien participó en la recuperación de los cuerpos, calificó la escena como una de las más violentas que ha presenciado. “En 36 años viviendo en la favela, nunca vi algo así. Es brutal y sin precedentes”, declaró.

¿Qué medidas se están tomando para identificar los cuerpos encontrados?

La Policía Civil informó que el proceso de identificación se llevará a cabo en el edificio del Detran, junto al Instituto Médico Forense (IML), desde las 8:00 de la mañana. Solo los investigadores y fiscales tendrán acceso durante la fase de peritajes.

El secretario del Primer Ministro de Río, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, señaló que los cadáveres no están incluidos en el recuento oficial de la operación. Si se confirma que están vinculados al operativo, el número total de muertos podría superar el centenar.

Las autoridades indicaron que las autopsias de otras muertes no relacionadas se realizarán en el IML de Niterói. Mientras tanto, activistas locales afirman que la magnitud de los hechos exige transparencia y acompañamiento por parte de organismos de derechos humanos.