HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Hallan más de 50 cuerpos en favelas de Río de Janeiro tras fatal operativo policial contra el narcotráfico

Las autoridades en Brasil investigan si los más de 50 cuerpos hallados en Penha forman parte del recuento oficial de víctimas dado por la policía tras el mortal orperativo del pasado martes.

Vecinos reunieron los cuerpos en una plaza tras el operativo en Río de Janeiro. Foto: AFP
Vecinos reunieron los cuerpos en una plaza tras el operativo en Río de Janeiro. Foto: AFP

Residentes del complejo de favelas de Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, hallaron al menos 55 cuerpos tras la incursión más violenta registrada en la historia reciente del estado, en la que fuerzas de seguridad enfrentaron a grupos de narcotraficantes en varias comunidades.

Los cuerpos descubiertos fueron trasladados hasta una plaza del barrio durante la madrugada del miércoles, mientras que testigos aseguraron que aún quedarían cadáveres en áreas boscosas de la región. Las autoridades confirmaron que estas muertes no están incluidas en el balance oficial del operativo policial que dejó 64 fallecidos un día antes

TE RECOMENDAMOS

POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Familias buscan a sus desaparecidos entre los cuerpos hallados en Río. Foto: AFP

Familias buscan a sus desaparecidos entre los cuerpos hallados en Río. Foto: AFP

PUEDES VER: Benjamín Netanyahu rompe acuerdo de paz con Hamás y ordena atacar la Franja de Gaza de inmediato

lr.pe

¿Qué se sabe sobre el origen de los cuerpos hallados en Penha y la violencia del operativo?

Los cuerpos traladados a la Praça São Lucas, una de las principales vías del complejo de Penha, para que las familias puedan reconocerlos. La mayoría fue hallada en la zona boscosa de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se concentraron los enfrentamientos más intensos entre la policía y los traficantes. Según la información obtenida por el medio brasileño Globo, el propósito del traslado de los cuerpos a la plaza era facilitar la identificación por parte de los familiares.

En la explanada, los cadáveres fueron alineados uno junto a otro, mientras los habitantes del barrio intentaban identificar a sus familiares y conocidos. Una mujer gritaba: "Policía asesina, ¿dónde está mi hijo?“. La madre de una de las víctimas, un joven de 20 años, comentó haber encontrado a su hijo con la muñeca atada en la zona boscosa.

El activista comunitario Raull Santiago, quien participó en la recuperación de los cuerpos, calificó la escena como una de las más violentas que ha presenciado. “En 36 años viviendo en la favela, nunca vi algo así. Es brutal y sin precedentes”, declaró.

PUEDES VER: Agente de Estados Unidos le propuso al piloto presidencial de Maduro desviar su vuelo para capturarlo

lr.pe

¿Qué medidas se están tomando para identificar los cuerpos encontrados?

La Policía Civil informó que el proceso de identificación se llevará a cabo en el edificio del Detran, junto al Instituto Médico Forense (IML), desde las 8:00 de la mañana. Solo los investigadores y fiscales tendrán acceso durante la fase de peritajes.

El secretario del Primer Ministro de Río, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, señaló que los cadáveres no están incluidos en el recuento oficial de la operación. Si se confirma que están vinculados al operativo, el número total de muertos podría superar el centenar.

Las autoridades indicaron que las autopsias de otras muertes no relacionadas se realizarán en el IML de Niterói. Mientras tanto, activistas locales afirman que la magnitud de los hechos exige transparencia y acompañamiento por parte de organismos de derechos humanos.

Notas relacionadas
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
TikTok organiza concurso en Perú, Argentina y Brasil para asistir a la final de la Libertadores: ¿cómo participar y ganar mil dólares?

TikTok organiza concurso en Perú, Argentina y Brasil para asistir a la final de la Libertadores: ¿cómo participar y ganar mil dólares?

LEER MÁS
Al menos 64 muertos y 81 detenidos deja megaoperativo contra una de las mayores bandas criminales de Brasil

Al menos 64 muertos y 81 detenidos deja megaoperativo contra una de las mayores bandas criminales de Brasil

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
Al menos 64 muertos y 81 detenidos deja megaoperativo contra una de las mayores bandas criminales de Brasil

Al menos 64 muertos y 81 detenidos deja megaoperativo contra una de las mayores bandas criminales de Brasil

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

Mundo

Agente de Estados Unidos le propuso al piloto presidencial de Maduro desviar su vuelo para capturarlo

Al menos 64 muertos y 81 detenidos deja megaoperativo contra una de las mayores bandas criminales de Brasil

Chile: Jara tilda de 'imaginaria' la propuesta de Kast de expulsar a inmigrantes en avión pagado por ellos mismos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025