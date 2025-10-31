Japón: sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki condenan a Donald Trump por reanudar pruebas nucleares

La organización Nihon Hidankyo obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2024. | Foto: AFP

Un grupo de sobrevivientes japoneses de la bomba atómica criticaron duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar el reinicio de las pruebas de armas nucleares, calificando la decisión como totalmente inaceptable.”

En la Segunda Guerra Mundial, más de 200.000 personas murieron cuando Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Es la única vez en historia que tales armas han sido usadas en una guerra.

"Trump contradice los esfuerzos de países que buscan un mundo pacífico"

El grupo japonés Nihon Hidankyo, quienes han enfrentado décadas de trauma físico y psicológico, envió una carta de protesta a la embajada de Estados Unidos en Tokio luego de que Donald Trump ordenara la reanudación de las pruebas.

"La directiva de Donald Trump contradice directamente los esfuerzos de naciones en todo el mundo que buscan un mundo pacífico sin armas nucleares, y es totalmente inaceptable", indicó el grupo de sobrevivientes en la carta.

El alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, también condenó la orden de Donald Trump que, a su juicio, pisotea los esfuerzos de gente en todo el mundo que ha sudado sangre y derramado lágrimas por alcanzar un mundo sin armas nucleares.

Obtuvieron premio Nobel de la Paz en 2024

La organización Nihon Hidankyo obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2024. Al aceptar el galardón, llamaron a todos los países a abolir sus arsenales nucleares.

Como se recuerda, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y tres días después sobre Nagasaki. Japón se rindió poco después, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial.

En aquel entonces, unas 140.000 personas murieron en Hiroshima y otras 74.00 fallecieron en Nagasaki. Los sobrevivientes de los ataques son conocidos en Japón como 'hibakusha'.