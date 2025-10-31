HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Japón: sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki condenan a Donald Trump por reanudar pruebas nucleares

El grupo Nihon Hidankyo, sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, envió una carta de protesta a la embajada de Estados Unidos en Tokio rechazando las pruebas de armas nucleares.

La organización Nihon Hidankyo obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2024.
La organización Nihon Hidankyo obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2024. | Foto: AFP

Un grupo de sobrevivientes japoneses de la bomba atómica criticaron duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar el reinicio de las pruebas de armas nucleares, calificando la decisión como totalmente inaceptable.”

En la Segunda Guerra Mundial, más de 200.000 personas murieron cuando Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Es la única vez en historia que tales armas han sido usadas en una guerra.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump y Sanae Takaichi prometen una 'nueva edad de oro' entre Estados Unidos y Japón

lr.pe

"Trump contradice los esfuerzos de países que buscan un mundo pacífico"

El grupo japonés Nihon Hidankyo, quienes han enfrentado décadas de trauma físico y psicológico, envió una carta de protesta a la embajada de Estados Unidos en Tokio luego de que Donald Trump ordenara la reanudación de las pruebas.

"La directiva de Donald Trump contradice directamente los esfuerzos de naciones en todo el mundo que buscan un mundo pacífico sin armas nucleares, y es totalmente inaceptable", indicó el grupo de sobrevivientes en la carta.

El alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, también condenó la orden de Donald Trump que, a su juicio, pisotea los esfuerzos de gente en todo el mundo que ha sudado sangre y derramado lágrimas por alcanzar un mundo sin armas nucleares.

PUEDES VER: Primera ministra de Japón habló con Donald Trump para estrechar relaciones: "Es una encantadora y divertida persona"

lr.pe

Obtuvieron premio Nobel de la Paz en 2024

La organización Nihon Hidankyo obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2024. Al aceptar el galardón, llamaron a todos los países a abolir sus arsenales nucleares.

Como se recuerda, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y tres días después sobre Nagasaki. Japón se rindió poco después, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial.

En aquel entonces, unas 140.000 personas murieron en Hiroshima y otras 74.00 fallecieron en Nagasaki. Los sobrevivientes de los ataques son conocidos en Japón como 'hibakusha'.

Notas relacionadas
Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

LEER MÁS
Trump y Xi Jinping logran megaacuerdo comercial en histórica reunión presencial tras 6 años

Trump y Xi Jinping logran megaacuerdo comercial en histórica reunión presencial tras 6 años

LEER MÁS
Trump y Xi Jinping se reunirán en Corea del Sur en busca de una tregua comercial entre EE. UU. y China

Trump y Xi Jinping se reunirán en Corea del Sur en busca de una tregua comercial entre EE. UU. y China

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Mundo

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Brasil lanza operativo para desarticular millonario esquema de lavado de dinero del PCC, el mayor cartel del país

Paramilitares en Sudán ejecutan a más de 460 personas durante brutal asalto a hospital materno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025