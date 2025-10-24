HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gaza está enterrada bajo 61 millones de toneladas de escombros tras dos años de guerra, según un informe de la ONU

Más del 78% de los edificios fueron destruidos y la ONU advierte que los desechos tóxicos complican la reconstrucción en Gaza.

La ONU alerta que los escombros en Gaza ocultan graves riesgos tóxicos. Foto: AFP
Tras dos años de conflicto, Gaza quedó reducida a ruinas. Según datos de la ONU, más de 61 millones de toneladas de escombros cubren el territorio, donde cerca del 78% de las edificaciones resultaron dañadas o destruidas. El frágil alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre abre un respiro tras una devastación sin precedentes.

El nivel de destrucción equivale al peso de 170 edificios Empire State y a unos 169 kilos de residuos por cada metro cuadrado de la Franja. La ONU estima que la reconstrucción tomará años y requerirá una operación masiva para retirar los desechos generados, sobre todo en el sur, entre Rafah y Jan Yunis.

¿Cómo afrontará Gaza los más de 61 millones de toneladas de escombros tras la guerra?

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcula que casi dos tercios de los escombros se acumularon durante los primeros cinco meses de la ofensiva israelí. Entre abril y julio de 2025 se sumaron otros ocho millones de toneladas, principalmente en áreas urbanas densamente pobladas.

En una evaluación de imágenes satelitales de la Ciudad de Gaza, tomadas los días 22 y 23 de septiembre, el programa UNOSAT de la ONU determinó que hasta el 83% de los edificios del área urbana resultaron dañados o destruidos. La magnitud del colapso urbano plantea un desafío logístico y sanitario sin precedentes. Las autoridades locales, con el apoyo de agencias internacionales, deben retirar los restos de casi 193.000 edificaciones antes de iniciar cualquier plan de reconstrucción sostenible en el enclave.

PUEDES VER: Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

lr.pe

¿Qué materiales tóxicos encontró la ONU entre los escombros de la Franja de Gaza?

Un informe preliminar del PNUMA advierte que al menos 4,9 millones de toneladas de desechos podrían estar contaminadas con amianto, procedente de estructuras antiguas y campamentos de refugiados. La exposición prolongada a este material representa un grave riesgo para la salud pública.

Además, se calcula que otros 2,9 millones de toneladas contienen "residuos peligrosos procedentes de emplazamientos industriales conocidos". La ONU subraya que la gestión segura de estos materiales será clave para evitar una crisis ambiental adicional en medio de la devastación humanitaria.

