Trump y Xi acordaron reducir las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. | AFP

Después de seis años sin reunirse presencialmente, los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reencontraron en Corea del Sur y acordaron aliviar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Como resultado del acercamiento, Washington se comprometió a reducir algunos aranceles, mientras que Pekín aseguró que mantendrá el suministro de tierras raras, un recurso estratégico para diversas industrias tecnológicas.

Trump describió el encuentro como un "gran éxito", destacando la importancia del diálogo con su homólogo chino. Por su parte, Xi señaló que ambos líderes lograron un “importante consenso” que podría abrir el camino para superar una guerra comercial que ha generado inestabilidad en los mercados internacionales y ha afectado las cadenas globales de producción.

Los acuerdos en Corea del Sur

Tras el esperado encuentro con Xi Jinping, el presidente Trump aseguró que China comenzará a adquirir de forma inmediata grandes cantidades de soja y otros productos agrícolas estadounidenses.

En cuanto al suministro de tierras raras, minerales cruciales para la industria tecnológica y de defensa, Trump informó que ambos países firmaron un acuerdo prorrogable por un año, con el compromiso de que China mantendrá la exportación de estos recursos esenciales.

Desde Pekín, el Ministerio de Comercio confirmó que se levantarán temporalmente algunas restricciones a las exportaciones, incluidas las de tierras raras. China posee un rol predominante en este mercado a nivel mundial.

Además, Trump destacó que su homólogo chino se comprometió a intensificar los esfuerzos para frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha causado una grave crisis sanitaria en Estados Unidos.

Los elogios de Trump a Xi

Luego de reunirse con Xi Jinping en la ciudad surcoreana de Busan, Donald Trump calificó el encuentro como “increíble” y destacó al mandatario chino como “un tremendo líder de un país muy poderoso". Además, adelantó su intención de realizar una visita oficial a China en abril.

En tanto, Xi expresó su deseo de fortalecer la relación bilateral y aseguró que ambos países deben verse como aliados y no como rivales. “Estados Unidos y China son plenamente capaces de ayudarse mutuamente a tener éxito y prosperar juntos", afirmó el presidente chino.

El último acercamiento entre ambos líderes

A mediados de septiembre, Donald Trump y Xi Jinping sostuvieron una conversación telefónica que fue calificada como “productiva” por ambas partes. Durante el intercambio, el mandatario chino instó a su homólogo estadounidense a evitar la imposición de medidas comerciales unilaterales, en clara referencia a los aranceles impulsados desde Washington.

De acuerdo con la transcripción oficial, Xi destacó que tanto China como Estados Unidos tienen la capacidad de alcanzar el éxito de forma conjunta y promover una prosperidad compartida que beneficie no solo a ambas naciones, sino también al resto del mundo.