Francia aprueba ley que reconoce toda relación sexual sin consentimiento como violación

La ley del consentimiento en Francia fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y cambia de esta manera la definición legal de violación en el país. A partir de ahora, “todo acto sexual no consentido” se considerará agresión sexual. Con esta reforma, el país se alinea con otras naciones europeas que ya incorporaron la aprobación como base jurídica en casos de violencia.

El texto, impulsado por las diputadas Marie-Charlotte Garin (Ecologista) y Véronique Riotton (Renacimiento), fue ratificado tras un año de debate legislativo. “Acabamos de lograr una victoria histórica”, expresaron ambas en un comunicado conjunto. La ministra de Igualdad de Género, Aurore Bergé, respaldó la iniciativa, la cual calificó como “una conquista esencial para las víctimas”.

Desafíos tras la aprobación de la ley del consentimiento en Francia

Aunque la reforma del código penal francés ha sido celebrada como un avance histórico, plantea desafíos legales y sociales. El nuevo texto define el consentimiento como “libre, informado, específico, previo y revocable”, y aclara que no puede deducirse del silencio o la falta de reacción de la víctima.

La Federación Nacional de Centros de Información sobre los Derechos de la Mujer y la Familia (FNCIDFF) advirtió sobre la necesidad de acompañar la ley con programas educativos y formación para magistrados y fuerzas del orden. “No basta con modificar el código penal, debemos cambiar mentalidades”, señalaron.

Organizaciones como Amnistía Internacional Francia también celebraron el avance, aunque alertaron que “no es una varita mágica” para eliminar la impunidad en casos de violencia sexual. Su vocera, Lola Schulmann, subrayó que la implementación será clave para garantizar justicia a las víctimas de violación.

No todos los sectores políticos apoyaron el texto. La extrema derecha francesa, representada por la diputada Sophie Blanc, cuestionó la ambigüedad de la norma, alegando que “traslada el foco del análisis de la violencia al de los gestos y palabras”.

Presión social impulsó la nueva ley del consentimiento en Francia

El cambio legislativo no surgió de la nada. Fue resultado de años de presión del movimiento #MeToo y de debates impulsados por juristas y asociaciones feministas. “Durante siglos vivimos en una cultura de la violación. Ahora empezamos a construir una cultura del consentimiento”, expresó al medio francés BFM TV la senadora Mélanie Vogel, del Partido Verde.

Actualmente, el 73% de las denuncias por agresión sexual en Francia se archivan sin investigación. Con esta nueva ley, los legisladores esperan mejorar la respuesta judicial y reconocer el derecho de las víctimas a una reparación efectiva.