HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Francia aprueba ley que reconoce toda relación sexual sin consentimiento como violación

Tras un año de debates, la reforma penal francesa busca proteger mejor a las víctimas y cerrar vacíos legales en casos de abusos.

El nuevo marco legal fránces establece que el consentimiento debe ser "libre, informado, específico, previo y revocable". Foto: AFP
El nuevo marco legal fránces establece que el consentimiento debe ser "libre, informado, específico, previo y revocable". Foto: AFP

La ley del consentimiento en Francia fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y cambia de esta manera la definición legal de violación en el país. A partir de ahora, “todo acto sexual no consentido” se considerará agresión sexual. Con esta reforma, el país se alinea con otras naciones europeas que ya incorporaron la aprobación como base jurídica en casos de violencia.

El texto, impulsado por las diputadas Marie-Charlotte Garin (Ecologista) y Véronique Riotton (Renacimiento), fue ratificado tras un año de debate legislativo. “Acabamos de lograr una victoria histórica”, expresaron ambas en un comunicado conjunto. La ministra de Igualdad de Género, Aurore Bergé, respaldó la iniciativa, la cual calificó como “una conquista esencial para las víctimas”.

TE RECOMENDAMOS

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Huracán Melissa arrasa el Caribe: viviendas destruidas en Jamaica y más de 140.000 personas aisladas en Cuba

lr.pe

Desafíos tras la aprobación de la ley del consentimiento en Francia

Aunque la reforma del código penal francés ha sido celebrada como un avance histórico, plantea desafíos legales y sociales. El nuevo texto define el consentimiento como “libre, informado, específico, previo y revocable”, y aclara que no puede deducirse del silencio o la falta de reacción de la víctima.

La Federación Nacional de Centros de Información sobre los Derechos de la Mujer y la Familia (FNCIDFF) advirtió sobre la necesidad de acompañar la ley con programas educativos y formación para magistrados y fuerzas del orden. “No basta con modificar el código penal, debemos cambiar mentalidades”, señalaron.

Organizaciones como Amnistía Internacional Francia también celebraron el avance, aunque alertaron que “no es una varita mágica” para eliminar la impunidad en casos de violencia sexual. Su vocera, Lola Schulmann, subrayó que la implementación será clave para garantizar justicia a las víctimas de violación.

PUEDES VER: Hallan 74 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a más de 130

lr.pe

No todos los sectores políticos apoyaron el texto. La extrema derecha francesa, representada por la diputada Sophie Blanc, cuestionó la ambigüedad de la norma, alegando que “traslada el foco del análisis de la violencia al de los gestos y palabras”.

Presión social impulsó la nueva ley del consentimiento en Francia

El cambio legislativo no surgió de la nada. Fue resultado de años de presión del movimiento #MeToo y de debates impulsados por juristas y asociaciones feministas. “Durante siglos vivimos en una cultura de la violación. Ahora empezamos a construir una cultura del consentimiento”, expresó al medio francés BFM TV la senadora Mélanie Vogel, del Partido Verde.

Actualmente, el 73% de las denuncias por agresión sexual en Francia se archivan sin investigación. Con esta nueva ley, los legisladores esperan mejorar la respuesta judicial y reconocer el derecho de las víctimas a una reparación efectiva.

Notas relacionadas
Francia tiene su frontera más grande dentro de América Latina con más de 700 kilómetros: ¿cómo es posible?

Francia tiene su frontera más grande dentro de América Latina con más de 700 kilómetros: ¿cómo es posible?

LEER MÁS
El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

LEER MÁS
Francia confirma la detención de dos sospechosos del histórico robo de joyas en el Museo del Louvre

Francia confirma la detención de dos sospechosos del histórico robo de joyas en el Museo del Louvre

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Mundo

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

EN VIVO: Huracán Melissa llega a Cuba y deja destrucción de viviendas, cortes de luz y al menos 140.000 personas aisladas

Bill Gates afirma que el cambio climático no acabará con la humanidad, pero advierte sobre sus graves consecuencias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025