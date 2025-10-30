Maduro amenaza a opositores con quitarles la nacionalidad venezolana si apoyan una invasión extranjera

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una "consideración constitucional" para retirar la nacionalidad venezolana a quienes, según indicó, colaboren con el ejército extranjero con el objetivo de invadir el país. Esta propuesta surge tras acusaciones dirigidas al líder opositor exiliado Leopoldo López, a quien el mandatario responsabiliza de promover una intervención internacional.

Maduro afirmó que López está "pidiendo que el ejército 'gringo' (estadounidense) se meta", en un contexto de alta tensión con Estados Unidos por el despliegue militar en el mar Caribe. En ese escenario, se espera la llegada del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más potente de la armada norteamericana en los próximos días.

Maduro se ampara en el artículo 130 de la Constitución

Maduro fundamentó su pedido ante el Tribunal Supremo en el artículo 130 de la Constitución, el cual establece que todos los ciudadanos tienen la obligación de defender y honrar a su país. Además, dicho artículo establece "resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación".

En ese sentido, el mandatario manifestó su intención de que el TSJ le otorgue el respaldo legal necesario para retirar la nacionalidad venezolana, así como cualquier otro documento oficial, a quienes participen o colaboren con intentos de intervención extranjera, siempre en cumplimiento de lo que dicta la ley.

Sin embargo, el planteamiento del dictador genera dudas en el ámbito jurídico, ya que el artículo 35 de la misma Constitución venezolana establece con claridad que los venezolanos "no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad". Solo aquellos que hayan adquirido la ciudadanía por naturalización podrían perderla bajo ciertos supuestos legales.

Leopoldo López en la mira de Maduro

Durante el último fin de semana, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que Maduro presentó un recurso ante el TSJ para quitarle la nacionalidad a Leopoldo López. Según explicó, el líder opositor es acusado de promover una intervención militar en Venezuela, la "promoción permanente del bloqueo económico" y un "llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros".

Rodríguez también señaló que se tomó la decisión de anular de manera inmediata el pasaporte del opositor, quien permanece en el exilio en Madrid desde el 2020. Por su parte, Leopoldo López respondió a través de sus redes sociales asegurando que Maduro intenta despojarlo de su nacionalidad por expresar lo que, según él, representa el sentir de muchos venezolanos: el deseo de libertad.

Pide neutralizar al Cartel de los Soles

Al ser consultado sobre una posible operación por parte de Estados Unidos, Leopoldo López expresó su respaldo a cualquier acción que tenga como objetivo desarticular al denominado Cartel de los Soles, el cual, según afirmó, "está encabezado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello".

Asimismo, el dirigente opositor no dudó en señalar directamente al oficialismo por presuntos vínculos con actividades ilícitas. Aseguró que Maduro encabeza una estructura involucrada con el narcotráfico, la cual permitiría el tránsito de cocaína desde Colombia, "pasa por Venezuela hacia el Caribe, hacia Centroamérica, hacia los Estados Unidos y hacia Europa”, sostuvo.