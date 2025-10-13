HOYSuscripcion LR Focus

Wall Street rompe récords: las bolsas de EE. UU. suben con fuerza tras señales de paz comercial entre Trump y China

El S&P 500, Nasdaq y Dow Jones se disparan este lunes gracias a un repunte global impulsado por la esperanza de que se frene la guerra comercial y avance una tregua en Gaza.

Alivio ante la pausa de la guerra comercial. Foto: generado con IA
Alivio ante la pausa de la guerra comercial. Foto: generado con IA

Las bolsas de Estados Unidos comenzaron la semana en modo fiesta. Este lunes, Wall Street alcanzó máximos históricos, luego de que los inversionistas respiraran aliviados tras días de tensión por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El S&P 500 subió 1,68 %, el Nasdaq se disparó 3,18 % y el Dow Jones avanzó 1,96 %, en lo que los analistas describen como un rally de alivio: una subida rápida impulsada por la expectativa de que los conflictos comerciales podrían calmarse.

¿Por qué suben las bolsas?

El detonante fue un cambio de tono del expresidente Donald Trump, quien la semana pasada había sacudido los mercados al anunciar nuevos aranceles del 100% sobre productos chinos. Pero el domingo, sorprendió al decir que “Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla”.

Esa frase bastó para que los inversionistas interpretaran que podría haber una pausa en la escalada comercial y que la economía global respire un poco.

A este impulso se sumó la noticia de que Israel y Palestina, con Estados Unidos como mediador, firmaron la primera fase de un plan de paz para Gaza. La posibilidad de una tregua redujo las tensiones geopolíticas y ayudó al buen ánimo de los mercados.

¿Qué pasa con el dólar, el oro y el Bitcoin?

Mientras las acciones suben, otros activos muestran movimientos mixtos.

  • El dólar se fortaleció 0,39 %, ya que algunos inversionistas todavía buscan seguridad.
  • El oro avanzó 2,24 %, una señal de que nadie baja completamente la guardia.
  • Y el Bitcoin rebotó 0,14 %, tras un fin de semana de caídas, aunque la confianza en las criptomonedas sigue débil.

¿Seguirá la calma?

Pese al optimismo del día, Felipe Mendoza, analista de ATFX LATAM, afirma que este repunte podría ser solo un respiro temporal. Trump no ha cambiado su política hacia China, y el conflicto en Medio Oriente aún podría generar más sobresaltos.

Por ahora, los mercados disfrutan de una jornada en verde, pero cualquier nuevo tuit, anuncio o noticia podría volver a mover las fichas.

