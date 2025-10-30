El Palacio de Buckingham confirmó que el príncipe Andrés perderá oficialmente todos sus títulos y honores reales, y deberá abandonar Royal Lodge, la residencia que ocupaba en Windsor. A partir de ahora, el hijo de la difunta reina Isabel II será conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, según el comunicado difundido por la Casa Real británica.

La decisión se produce en medio del persistente escándalo vinculado al caso de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores. Aunque el príncipe Andrés continúa negando las acusaciones de haber mantenido relaciones con una de las víctimas de Epstein, el palacio considera que las medidas adoptadas “son necesarias para preservar la integridad de la institución”.

El comunicado añade que se le ha notificado la rescisión formal del contrato de arrendamiento de Royal Lodge, donde vivía desde hace más de dos décadas. La Casa Real subrayó además que “Sus Majestades desean expresar su solidaridad con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”.