Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Mundo

El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

El príncipe, que pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, deberá además dejar su vivienda en Royal Lodge.

A partir de ahora, el príncipe Andrés será conocido oficialmente como Andrés Mountbatten-Windsor. Foto: composición LR/AFP
A partir de ahora, el príncipe Andrés será conocido oficialmente como Andrés Mountbatten-Windsor. Foto: composición LR/AFP

El Palacio de Buckingham confirmó que el príncipe Andrés perderá oficialmente todos sus títulos y honores reales, y deberá abandonar Royal Lodge, la residencia que ocupaba en Windsor. A partir de ahora, el hijo de la difunta reina Isabel II será conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, según el comunicado difundido por la Casa Real británica.

La decisión se produce en medio del persistente escándalo vinculado al caso de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores. Aunque el príncipe Andrés continúa negando las acusaciones de haber mantenido relaciones con una de las víctimas de Epstein, el palacio considera que las medidas adoptadas “son necesarias para preservar la integridad de la institución”.

El comunicado añade que se le ha notificado la rescisión formal del contrato de arrendamiento de Royal Lodge, donde vivía desde hace más de dos décadas. La Casa Real subrayó además que “Sus Majestades desean expresar su solidaridad con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”.

