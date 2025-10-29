En las últimas semanas se ha intensificado el despliegue de la Guardia Nacional, así como las redadas de ICE en Chicago. | Black Club Chicago

"Una política de terror". Así califica Gabriela, una inmigrante mexicana residente de Estados Unidos, el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, estado de Illinois, que comenzó a principios de octubre por orden de Donald Trump. Para ella, esta decisión del magnate, la cual considera como una guerra contra los derechos humanos, busca preparar el terreno para que el Partido Republicano llegue con mayor fuerza a las siguientes elecciones presidenciales.

Por su parte, otro inmigrante que vive en Chicago, a quien llamaremos poeta boliviano, dijo que cualquier inmigrante residente en esta ciudad siempre es víctima de "deshumanización" por parte de las autoridades federales. "Uno puede ser detenido en la calle, esperando el autobús, caminando, sentado en una plaza o dirigiéndose a su trabajo, solamente por el hecho de verse no americano", acusa.

"Miedo y ansiedad", ante política antiinmigrante de Trump

Gabriela asegura que su vida cambió desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de este año. Comenta que su salud mental se ha visto afectada por las medidas contra los inmigrantes por parte del líder republicano. Esto se traduce, según sus palabras, en detenciones o deportaciones sin necesidad de una orden judicial. "Van 10 meses de un miedo y una ansiedad acumulada. He tenido que acudir a atención médica y tomar medicamentos, porque me dijeron que mi ansiedad era grave", afirma.

El inmigrante boliviano, por su parte, señala que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) controlan las calles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Incluso estos agentes transitan encapuchados y enmascarados para detener a los inmigrantes y "brutalizarlos". "Luego viene la humanización total de esa persona, de ese padre de familia, de ese trabajador, de esas personas que solo fueron a dejar a sus hijos a la escuela".

'Misógino' y 'xenófobo', así califican a Donald Trump

Gabriela no ve posible un cambio en la postura de Trump sobre los extranjeros. Al contrario, piensa que el acoso contra los inmigrantes se seguirá dando por el resto de su mandato. "Es un xenófobo, racista, misógino. Alguien que está en contra de la vida. Pienso que él tiene un problema de educación", asegura.

Asimismo, considera que el multimillonario ha visto en los inmigrantes una manera de justificar los problemas que sufre Estados Unidos. "Él aplica una ideología norteamericana en el que los demás tienen los la culpa de sus problemas, no sus políticos, ni la oligarquía de empresarios. Trump no se preocupa por los problemas que le competen directamente a los norteamericanos. Es más, no creo que él conozca los problemas de una persona de clase trabajadora", añade.

En tanto, el poeta boliviano también calificó a Trump como un hombre "racista" y "misógino" que no tiene la capacidad de sentir empatía por los demás. "El ego de ese sujeto es increíble. No puedo creer que haya salido presidente otra vez. No creo que esté libre de su propia conciencia por lo que está haciendo", señala. También aprovechó para criticar a los latinos que votaron a favor del republicano. "Vivirán las consecuencias de ser discriminados siempre, ya que nunca entrarán al club de las personas blancas de este país", finalizó.

El despliegue de la Guardia Nacional y las redadas del ICE en Chicago

La intención de desplegar a la Guardia Nacional de Estados Unidos en Chicago responde al plan anunciado por Donald Trump de reforzar la presencia federal para frenar la delincuencia, la inmigración irregular y la “inseguridad” urbana en ciudades dirigidas por demócratas. El anuncio generó una fuerte resistencia de las autoridades locales y del estado de Illinois, argumentando que no existe una base legal, ni una emergencia que justifique la intervención militar, lo que podría violar la autonomía estatal y el control civil de la seguridad.

Por otro lado, en medio del aumento de las redadas de ICE en distintos barrios de Chicago, la tensión llegó a un punto extremo cuando agentes federales descendieron desde un helicóptero Black Hawk sobre un edificio de departamentos. Según testigos, los oficiales utilizaron balas de pimienta contra un grupo de personas que se manifestaba de manera pacífica, desatando el miedo y la indignación entre los vecinos que presenciaron la escena.