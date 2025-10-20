HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Reino Unido: piden al gobierno despojar de sus títulos al príncipe Andrés por acusaciones de agresión sexual

Además de perder sus títulos, el príncipe Andrés sería apartado aún más de la vida real cuando su sobrino, el príncipe Guillermo (heredero al trono), asuma como rey.

El príncipe Andrés, de 65 años, es el segundo hijo varón de la reina Isabel II.
El príncipe Andrés, de 65 años, es el segundo hijo varón de la reina Isabel II. | Foto: AFP

Los pedidos para que el gobierno británico despoje formalmente de sus títulos al príncipe Andrés por acusaciones de agresión sexual siguen en aumento, mientras la familia real se prepara para nuevas revelaciones en las memorias póstumas de su acusadora, Virginia Giuffre.

La ya deteriorada reputación del príncipe Andrés, tercer hijo de la reina Isabel II, acabó por desmoronarse tras las constantes acusaciones sobre su estrecha amistad con el fallecido agresor sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Príncipe Guillermo planea desterrar aún más a su tío

El palacio de Buckingham dio por terminada su relación el viernes cuando, bajo presión de su hermano, el rey Carlos III, Andrés anunció que renunciaba a su título de duque de York.

Varios medios británicos informaron que el príncipe Guillermo, hijo de Carlos y heredero al trono, planea desterrar aún más a su tío de la vida real cuando se convirtiera en rey, incluso impidiéndole participar en su coronación.

El príncipe Andrés, de 65 años, negó cualquier delito y acordó en 2022 pagar a Virginia Giuffre un acuerdo multimillonario para poner fin a su demanda civil por agresión sexual contra él.

En el libro de Giuffre, "Nobody's Girl", afirma haber sido víctima de trata de personas por Jeffrey Epstein y haber tenido relaciones sexuales con el príncipe Andrés en tres ocasiones, una de ellas, cuando tenía 17 años.

Legisladores buscan despojarlo de sus títulos reales

El príncipe Andrés niega haberla conocido. Sin embargo, la BBC afirmó, citando fuentes reales, que el Palacio de Buckingham se preparaba para "más días de dolor".

Los escándalos de Andrés son una gran vergüenza para la familia real, y las memorias de Virginia Giuffre se publicarán en vísperas de la visita del rey Carlos III al Vaticano, quien pondrá fin a siglos de tradición y rezará con el Papa León XIV.

Varios legisladores han dejado claro que creen que el Parlamento no debería basarse únicamente en el acuerdo voluntario de Andrés de no usar su título y afirman que el Parlamento debería despojarlo de él.

Rachael Maskell, diputada por la ciudad de York, en el norte de Inglaterra, de donde proviene el título de Andrés, propuso un proyecto de ley que permita al rey o a una comisión parlamentaria retirar el título por completo.

También se pide que Andrés pierda el título de príncipe, que le corresponde por derecho propio como hijo de la difunta reina Isabel II.

George Foulkes, miembro laborista de la Cámara Alta de los Lores, también escribió a los Lores y a la Cámara Baja de los Comunes para pedir una revisión de las reglas sobre hacer preguntas sobre la familia real en el parlamento.

Según Foulkes, las preguntas que previamente había querido plantear sobre la época de Andrés como representante del Reino Unido para el Comercio y la Inversión fueron rechazadas por los secretarios parlamentarios.

Andrés renunció al cargo en 2011 tras una serie de controversias. En 2019, se retiró de sus funciones reales oficiales, renunció a su título de Su Alteza Real y sólo se le permitió asistir a eventos familiares.

