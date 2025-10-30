El Ministerio Público de Brasil inició una operación para desmantelar una red de lavado de dinero atribuida al Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada una de las organizaciones criminales más influyentes del país.

Esta intervención se produce apenas 48 horas después de una de las acciones policiales más letales en la historia reciente del país, que dejó más de 130 muertos. El operativo tuvo lugar en una favela de Río de Janeiro y estuvo dirigido contra el Comando Vermelho, grupo que mantiene fuerte presencia en esa ciudad.

Los líderes del PCC

Las autoridades brasileñas ordenaron la detención preventiva de nueve criminales; seis de ellos fueron arrestados con éxito. Sin embargo, tres personas continúan prófugas, entre ellas Sérgio Luiz de Freitas Filho, conocido con los alias de “Mijão”, “Xixi” o “2X”, identificado como uno de los principales cabecillas del grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC).

La operación también busca ubicar y detener a Álvaro Daniel Roberto, apodado “Caipira”, sobre quien pesa una orden de allanamiento. Junto a ellos, figuran como investigados varios empresarios, prestamistas acusados de cobrar intereses abusivos y creadores de contenido en redes sociales. Tanto Mijão como Caipira llevan años evadiendo a la justicia y forman parte de la lista de los criminales más buscados del país.

Otro de los objetivos de la orden de detención es Eduardo Magrini, alias de “Diabo Loiro”, a quien las autoridades identifican como un integrante de alto perfil dentro del PCC. Magrini cuenta con un amplio historial delictivo que incluye cargos por homicidio, participación en organización criminal, receptación de bienes robados y uso de documentación falsa.

Enfrentamiento y muerte tras operativo

Durante el desarrollo de los allanamientos, se produjo un intercambio de disparos entre los policías y un presunto integrante del PCC. El sospechoso murió en el lugar, mientras que un agente de la Policía Militar resultó herido por impacto de bala. El efectivo fue trasladado al Hospital Clínico de la Unicamp, donde permanece bajo atención médica.

Además de las detenciones, las autoridades ejecutaron 11 órdenes de registro e incautación. El tribunal también dispuso el embargo de 12 inmuebles de lujo, así como el congelamiento de fondos depositados en cuentas bancarias.

Los operativos se concentran en exclusivas urbanizaciones de Campinas, como Alphaville, Entreverdes, Jatibela y Swiss Park. Asimismo, las órdenes de allanamiento también se están cumpliendo en las localidades de Mogi Guaçu y Artur Nogueira, en el estado de São Paulo.

Así ocultaba el PCC el dinero del narcotráfico

La investigación policial reveló que miembros del PCC implementaron una compleja red de transacciones financieras a fin de ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del tráfico de drogas. Para lograrlo, recurrieron a múltiples maniobras, entre ellos el uso de empresas y actividades que aparentaban ser legales, pero que en realidad servían como fachada para el lavado de dinero.

En medio de tensiones internas y disputas entre los miembros de la organización, se realizaron diversas operaciones inmobiliarias y movimientos financieros orientados a dispersar sus bienes, ocultar la identidad de los verdaderos dueños y disfrazar el rastro del dinero. Sin embargo, estas maniobras no pasaron desapercibidas para la Fiscalía, que logró rastrear y vincular las operaciones con el grupo criminal.

Asimismo, tras examinar las pruebas obtenidas en el marco de los operativos conocidos como “Línea Roja” y “Respuesta Rápida”, los fiscales y agentes involucrados en el caso lograron identificar nuevas estructuras delictivas. Entre los implicados figuran empresarios y traficantes que colaboraban en el blanqueo de capitales.