HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Mundo

Más de 60 muertos y 81 detenidos deja megaoperativo contra una de las mayores bandas criminales de Brasil

El operativo policial se realizó contra el Comando Vermelho, una organización criminal que domina buena parte del tráfico de drogas en Brasil y que usó drones para atacar a las fuerzas de seguridad.

Más de 60 muertos dejó megaoperativo contra la banda criminal Comando Vermelho en Brasil.
Más de 60 muertos dejó megaoperativo contra la banda criminal Comando Vermelho en Brasil. | Reuters

Al menos 20 personas murieron y medio centenar fueron arrestadas este martes durante un amplio megaoperativo policial contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Río de Janeiro, en Brasil.

El gobernador del estado, Claudio Castro, informó a los medios que entre los fallecidos se cuentan dos policías. Además, resaltó que se trata de “la mayor operación” emprendida hasta ahora contra el Comando Vermelho, grupo que, junto al Primer Comando de la Capital (PCC), domina buena parte del tráfico de drogas en Brasil.

TE RECOMENDAMOS

POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina con un megaproyecto de petróleo cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

lr.pe

Disparos durante intervención policial

Las acciones policiales se concentraron en los complejos de Penha y Alemão, dos de las zonas más densamente pobladas de favelas en Río de Janeiro. Vecinos de la zona relataron que los enfrentamientos y disparos se escucharon durante toda la mañana.

Las intervenciones contra el crimen organizado son comunes en las barriadas o zonas más pobres de Río de Janeiro, donde la policía se enfrenta frecuentemente a tiroteos con los narcotraficantes, y la comunidad queda atrapada en medio del fuego cruzado. En 2024, se registraron cerca de 700 muertes durante estas operaciones, lo que equivale a casi dos muertes al día.

PUEDES VER: El primer país de América Latina que construirá un submarino nuclear y que busca convertirse en potencia marítima mundial

lr.pe

Banda criminal intentó impedir ingreso de la policía

Según medios locales, miembros del Comando Vermelho levantaron barricadas en las favelas para frenar el avance de las fuerzas de seguridad, que desplegaron a unos 2.500 agentes, de acuerdo con fuentes oficiales.

Asimismo, el gobernador Claudio Castro señaló y mostró videos como respaldo que los delincuentes respondieron con fuerza e incluso usaron drones equipados con armas para atacar a los policías en distintos puntos de las comunidades.

Hasta el momento, el balance preliminar de la operación indica que, además de 60 muertos, hay 81 personas detenidas. También se incautó medio centenar de armas de fuego, entre ellas 31 fusiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

PUEDES VER: Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

lr.pe

Detenidos fueron llevados descalzos

Un fotógrafo de la agencia AFP presenció a decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro, en Penha, escoltando a varios hombres arrestados, la mayoría descalzos y sin camisa. “Los batallones están en estados de atención ante posibles represalias”, advirtió el gobernador de Río de Janeiro.

Asimismo, las ráfagas de disparos siguen atemorizando a la población de la zona y los comercios están cerrados. "Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos", señaló la asamblea legislativa del estado.

El operativo también cuenta con el apoyo de dos helicópteros y varios drones. En la red social X, Claudio Castro compartió un video en el que se observa a un dron lanzando un proyectil desde el aire. "Es así como la policía de Rio de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones".

Cabe recordar que, en 2020, la Corte Suprema de Brasil impuso restricciones a las operaciones policiales en las favelas, limitando el uso de helicópteros y las intervenciones cerca de escuelas o centros de salud. Sin embargo, este año el tribunal decidió levantar esas medidas, permitiendo nuevamente los operativos aéreos.

Notas relacionadas
El país de América Latina con un megaproyecto de petróleo cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

El país de América Latina con un megaproyecto de petróleo cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El primer país de América Latina que construirá un submarino nuclear y que busca convertirse en potencia marítima mundial

El primer país de América Latina que construirá un submarino nuclear y que busca convertirse en potencia marítima mundial

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Benjamín Netanyahu rompe acuerdo de paz con Hamás y ordena atacar la Franja de Gaza de inmediato

Benjamín Netanyahu rompe acuerdo de paz con Hamás y ordena atacar la Franja de Gaza de inmediato

LEER MÁS
Fuerza Armada de Venezuela asegura que neutralizó aeronave que violó su espacio aéreo

Fuerza Armada de Venezuela asegura que neutralizó aeronave que violó su espacio aéreo

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Mundo

Al menos 14 muertos deja nuevo ataque de Estados Unidos contra 4 presuntas narcolanchas en el Pacífico

El triunfo de Javier Milei condena a Argentina a perder su autonomía frente a Donald Trump, según expertos

Disidentes de las FARC amenazan con luchar contra EE.UU. ante una posible invasión en Colombia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025