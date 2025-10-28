Más de 60 muertos dejó megaoperativo contra la banda criminal Comando Vermelho en Brasil. | Reuters

Al menos 20 personas murieron y medio centenar fueron arrestadas este martes durante un amplio megaoperativo policial contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Río de Janeiro, en Brasil.

El gobernador del estado, Claudio Castro, informó a los medios que entre los fallecidos se cuentan dos policías. Además, resaltó que se trata de “la mayor operación” emprendida hasta ahora contra el Comando Vermelho, grupo que, junto al Primer Comando de la Capital (PCC), domina buena parte del tráfico de drogas en Brasil.

Disparos durante intervención policial

Las acciones policiales se concentraron en los complejos de Penha y Alemão, dos de las zonas más densamente pobladas de favelas en Río de Janeiro. Vecinos de la zona relataron que los enfrentamientos y disparos se escucharon durante toda la mañana.

Las intervenciones contra el crimen organizado son comunes en las barriadas o zonas más pobres de Río de Janeiro, donde la policía se enfrenta frecuentemente a tiroteos con los narcotraficantes, y la comunidad queda atrapada en medio del fuego cruzado. En 2024, se registraron cerca de 700 muertes durante estas operaciones, lo que equivale a casi dos muertes al día.

Banda criminal intentó impedir ingreso de la policía

Según medios locales, miembros del Comando Vermelho levantaron barricadas en las favelas para frenar el avance de las fuerzas de seguridad, que desplegaron a unos 2.500 agentes, de acuerdo con fuentes oficiales.

Asimismo, el gobernador Claudio Castro señaló y mostró videos como respaldo que los delincuentes respondieron con fuerza e incluso usaron drones equipados con armas para atacar a los policías en distintos puntos de las comunidades.

Hasta el momento, el balance preliminar de la operación indica que, además de 60 muertos, hay 81 personas detenidas. También se incautó medio centenar de armas de fuego, entre ellas 31 fusiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Detenidos fueron llevados descalzos

Un fotógrafo de la agencia AFP presenció a decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro, en Penha, escoltando a varios hombres arrestados, la mayoría descalzos y sin camisa. “Los batallones están en estados de atención ante posibles represalias”, advirtió el gobernador de Río de Janeiro.

Asimismo, las ráfagas de disparos siguen atemorizando a la población de la zona y los comercios están cerrados. "Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos", señaló la asamblea legislativa del estado.

El operativo también cuenta con el apoyo de dos helicópteros y varios drones. En la red social X, Claudio Castro compartió un video en el que se observa a un dron lanzando un proyectil desde el aire. "Es así como la policía de Rio de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones".

Cabe recordar que, en 2020, la Corte Suprema de Brasil impuso restricciones a las operaciones policiales en las favelas, limitando el uso de helicópteros y las intervenciones cerca de escuelas o centros de salud. Sin embargo, este año el tribunal decidió levantar esas medidas, permitiendo nuevamente los operativos aéreos.