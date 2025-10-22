HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Cuba acusa a EE.UU. de lanzar una 'campaña calumniosa' para frenar apoyo al fin del bloqueo en la ONU

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que Estados Unidos intenta persuadir a países de Latinoamérica y Europa para que no respalden la resolución que exige el fin del bloqueo contra la isla.

La resolución se votará entre el 28 y 29 de octubre en la Asamblea General de la ONU, reveló el canciller cubano.
La resolución se votará entre el 28 y 29 de octubre en la Asamblea General de la ONU, reveló el canciller cubano. | Foto: AFP

Cuba acusó a Estados Unidos de desplegar una 'campaña calumniosa' para presionar a los países de Latinoamérica y Europa a no respaldar en la ONU la resolución que busca poner fin al bloqueo que Washington les impuso hace más de seis décadas.

Bruno Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo que Estados Unidos ha enviado comunicaciones a representantes de otras naciones, alegando que La Habana envió militares a Rusia para apoyarlos en la guerra con Ucrania.

PUEDES VER: Cuba autoriza la salida del disidente José Daniel Ferrer hacia Estados Unidos para vivir en exilio junto a su familia

lr.pe

EE.UU. buscaría que otros países no respalden el fin del bloqueo a Cuba

"Estados Unidos lanzó una campaña calumniosa, dirigida no solo a distorsionar la imagen de Cuba, sino a generar presión a otros países para que no respalden la resolución que se votará en la Asamblea General de la ONU", indicó el canciller.

"Es una campaña brutal", añadió Rodríguez, que aseguró tener en su poder dos comunicaciones enviadas a las delegaciones de los países americanos y europeos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, contaría con cartas que Estados Unidos envió a cancilleres, presidentes y embajadores que hablan del supuesto involucramiento de Cuba en el conflicto en Europa, en la guerra en Ucrania".

"Hasta 20.000 ciudadanos cubanos han sido reclutados", dijo el canciller cubano mientras leía uno de los documentos. "Todo el mundo sabe que eso es mentira", agregó el diplomático.

PUEDES VER: ¿Qué pasaría en Cuba si muere Raúl Castro, el expresidente de 94 años y hermano de Fidel Castro?

lr.pe

Rodríguez aseguró que, en estos documentos, Washington que retiren sus posiciones, de lo contrario "van legitimar la propaganda de Cuba" y van a socavar a los aliados democráticos de Estados Unidos.

"Ser aliado de Estados Unidos supone apoyar a Estados Unidos contra las fuerzas que dañan, debilitan, erosionan la libertad y la seguridad nacional en el hemisferio occidental", añade el texto leído por el ministro.

El proyecto ucraniano "I Want to Live" dijo que Rusia reclutó mercenarios de Cuba desde principios de 2023. "Conocemos con certeza los nombres y los datos personales de 1028 cubanos que firmaron contratos con las Fuerzas Armadas Rusas en 2023-2024", señaló.

Hace dos años, salió a la luz el caso de dos cubanos que fueron reclutados con engaños por personas que los contactaron para trabajar como albañiles en obras de construcción del ejército ruso en Ucrania. Ambos pedían ayuda para no ser enviados al frente de combate.

PUEDES VER: Cuba le da la espalda al régimen de Nicolás Maduro y descarta ir a una guerra con Estados Unidos si invade Venezuela

lr.pe

Otros cubanos fueron captados de la misma manera en barrios del este de La Habana y en Santa Clara, una ciudad del centro de la isla, según testimonios que obtuvo AFP.

Cuba, que castiga el mercenarismo, informó recientemente que 26 personas han sido condenadas en la isla a penas de entre 5 y 14 años de cárcel por ese delito.

Rusia y Cuba estrecharon relaciones en 2022, tras una reunión de los presidentes Miguel Díaz-Canel y Vladimir Putin. Tras este encuentro, se produjeron otros viajes de delegaciones empresariales y diplomáticas de ambos países, incluidos los ministros de Defensa.

PUEDES VER: Cuba afirma que embargo de EE.UU. les impide reparar su sistema eléctrico y eso provoca apagones

lr.pe

El embargo no es la causa, asegura EE.UU.

La resolución que reclama el fin del embargo a Cuba fue aprobada el 2024 con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos y su aliado Israel) y una abstención (Moldavia).

El canciller Rodríguez reiteró que el bloqueo, recrudecido durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), es el "obstáculo principal" para el desarrollo de su país.

Según Cuba, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el bloqueo ha causado daños y perjuicios estimados en 7.556 millones de dólares, que perjudican todas las áreas económicas y sociales.

"El embargo no es la causa, el régimen lo es", señaló la oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense en su cuenta de X.

De acuerdo con esa oficina, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba aumentaron en un 16% en 2024, cuando totalizaron 585 millones de dólares.

