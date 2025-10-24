EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

Familia de Anthony Boyd había pedido a las autoridades que no lo ejecuten. | Foto: abc3340

Familia de Anthony Boyd había pedido a las autoridades que no lo ejecuten. | Foto: abc3340

Un recluso condenado a muerte en Alabama, Estados Unidos, por quemar a un hombre que le debía dinero por drogas, fue ejecutado con gas nitrógeno, un método condenado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Se trata de Anthony Boyd, un afroamericano de 54 años que siempre aseguró ser inocente; sin embargo, la justicia de Alamaba lo condenó a muerte en 1995 por el asesinato de Gregory Huguley, un suceso ocurrido dos años antes.

Boyd habría prendido fuego a su víctima

Durante el juicio, los fiscales dijeron que Anthony Boyd y otros 3 hombres secuestraron a Gregory Huguley a punta de pistola porque no pagó 200 dólares de cocaína.

Huguley fue llevado por Boyd y sus cómplices a un campo de béisbol, donde lo ataron con cinta adhesiva y le rociaron con gasolina para luego prenderle fuego, en un crimen de extrema crueldad.

Luego de ser capturado y enjuiciado, Anthony Boyd fue condenado a pena de muerte, gracias al testimonio de un coacusado, Quintay Cox, quien evitó esa misma condena.

Durante el 2025, en Estados Unidos se han llevado a cabo 40 ejecuciones de personas condenadas a muerte, la cifra más alta desde 2012, cuando fueron 43.

¿Cómo se usa el gas nitrógeno en las ejecuciones?

El gas nitrógeno, utilizado por el estado de Alabama para ejecutar a Anthony Boyd, es un método donde bombea este compuesto a través de una máscara facial, provocando asfixia en el condenado.

El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por varios expertos de las Naciones Unidas, quienes aseguran que es cruel e inhumano y comparable a una forma de "tortura".

Actualmente, la pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos. Asimismo, hay tres estados (California, Oregón y Pensilvania) que tienen moratorias vigentes.