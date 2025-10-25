HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     
Mundo

Francia: 10 personas serán juzgadas por comentarios maliciosos contra la esposa del presidente Emmanuel Macron

Los acusados serán juzgados por difundir en internet rumores infundados sobre el género de Brigitte Macron. De ser hallados culpables, podrían enfrentar una pena de hasta dos años de prisión.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte.
Emmanuel Macron y su esposa Brigitte. | Foto: AFP

Diez personas, entre ellas un profesor, un publicista y un informático, serán juzgadas ante el tribunal correccional de París por comentarios maliciosos en Internet contra Brigitte Macron, la esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Este juicio se produce después de que, a finales de julio, la pareja presidencial iniciara acciones legales en Estados Unidos por difamación, tras la difusión de una noticia falsa que se volvió viral sobre la supuesta transexualidad de Brigitte Macron.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Emmanuel Macron nombra nuevamente a su primer ministro tan solo 4 días después de que él dimitiera del cargo

lr.pe

Personas serán juzgadas por ciberacoso sexista

La Fiscalía de París reveló que los acusados, de entre 41 y 60 años, son sospechosos de haber hecho comentarios maliciosos sobre Brigitte Macron en relación con su 'género' y 'sexualidad', llegando incluso a asociar la diferencia de edad con su esposo (ella es 24 años mayor), con acusaciones de “pedofilia”.

La investigación por ciberacoso se encomendó a la brigada de represión de la delincuencia contra las personas (BRDP) tras una denuncia presentada por Brigitte Macron en de agosto de 2024, lo que dio lugar a varias oleadas de detenciones, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Consultado por AFP, el abogado de Brigitte Macron, Jean Ennochi, no respondió ni quiso decir si la primera dama francesa estaría presente o ausente en la audiencia.

Entre los acusados se encuentra el publicista Aurélien Poirson-Atlan (41), conocido en redes sociales bajo el seudónimo de "Zoé Sagan". Su cuenta de X ha sido objeto de varias denuncias y a menudo se le vincula con círculos conspirativos.

Además de sus comentarios sobre Brigitte Macron, Zoé Sagan es famoso por haber difundido en redes sociales videos sexuales de Benjamin Griveaux, un político muy cercano a Macron que en febrero de 2020 renunció a presentarse a la alcaldía de París.

PUEDES VER: Emmanuel Macron elogia a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: "Es la justa recompensa de su combate"

lr.pe

Acusados se defienden

La periodista Delphine J. (51), conocida como Amandine Roy, también será juzgada. Ella contribuyó a difundir el rumor de que Brigitte Macron, cuyo apellido de soltera era Trogneux, es un hombre que se llamaba Jean-Michel.

Delphine J. solo se hizo eco de la actualidad, según su abogada Maud Marian, quien añadió que "no se dirigió ningún mensaje directamente a la señora Macron".

La mujer fue condenada por difamación en 2024 y tuvo que pagar miles de euros por daños y perjuicios a Brigitte Macron y su hermano Jean-Michel Trogneux. Fue absuelta en apelación el pasado 10 de julio de 2025

La diferencia de edad de 24 años entre Brigitte y Emmanuel Macron explica en parte la propagación de este rumor, que se ha extendido mucho más allá de las fronteras del país.

PUEDES VER: Emmanuel Macron dice que Donald Trump podría ganar el Nobel de la Paz si detiene la guerra en Gaza

lr.pe

Rumores son fuertes en EE.UU.

Nacida tras la elección de Emmanuel Macron en 2017, la información falsa se ha vuelto viral especialmente en Estados Unidos, donde la pareja presidencial emprendió recientemente acciones legales contra la podcaster de extrema derecha Candace Owens, autora de una serie de videos titulada "Becoming Brigitte" ("Convertirse en Brigitte").

Varias de las personas que serán juzgadas en París por ciberacoso hicieron publicaciones de la influencer MAGA. En una portada modificada de la revista Time, en la que Brigitte Macron aparece como "hombre del año", se puede leer la palabra "Excelente".

En otra publicación, un acusado difunde la presencia de 200 personas dispuestas a ir puerta por puerta en Amiens (ciudad donde es originaria la pareja Macron) para aclarar el asunto de Brigitte, prometiendo la participación de blogueros estadounidenses.

Notas relacionadas
Francia: Emmanuel Macron recibe a expresidente Nicolas Sarkozy antes de su entrada en prisión

Francia: Emmanuel Macron recibe a expresidente Nicolas Sarkozy antes de su entrada en prisión

LEER MÁS
Emmanuel Macron nombra nuevamente a su primer ministro tan solo 4 días después de que él dimitiera del cargo

Emmanuel Macron nombra nuevamente a su primer ministro tan solo 4 días después de que él dimitiera del cargo

LEER MÁS
Trump provoca caos vial en Nueva York y Macron le reclama por teléfono tras terminar atascado: “Todo está bloqueado por tu culpa”

Trump provoca caos vial en Nueva York y Macron le reclama por teléfono tras terminar atascado: “Todo está bloqueado por tu culpa”

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Mundo

EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025