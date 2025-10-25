Francia: 10 personas serán juzgadas por comentarios maliciosos contra la esposa del presidente Emmanuel Macron

Diez personas, entre ellas un profesor, un publicista y un informático, serán juzgadas ante el tribunal correccional de París por comentarios maliciosos en Internet contra Brigitte Macron, la esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Este juicio se produce después de que, a finales de julio, la pareja presidencial iniciara acciones legales en Estados Unidos por difamación, tras la difusión de una noticia falsa que se volvió viral sobre la supuesta transexualidad de Brigitte Macron.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Emmanuel Macron nombra nuevamente a su primer ministro tan solo 4 días después de que él dimitiera del cargo

Personas serán juzgadas por ciberacoso sexista

La Fiscalía de París reveló que los acusados, de entre 41 y 60 años, son sospechosos de haber hecho comentarios maliciosos sobre Brigitte Macron en relación con su 'género' y 'sexualidad', llegando incluso a asociar la diferencia de edad con su esposo (ella es 24 años mayor), con acusaciones de “pedofilia”.

La investigación por ciberacoso se encomendó a la brigada de represión de la delincuencia contra las personas (BRDP) tras una denuncia presentada por Brigitte Macron en de agosto de 2024, lo que dio lugar a varias oleadas de detenciones, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Consultado por AFP, el abogado de Brigitte Macron, Jean Ennochi, no respondió ni quiso decir si la primera dama francesa estaría presente o ausente en la audiencia.

Entre los acusados se encuentra el publicista Aurélien Poirson-Atlan (41), conocido en redes sociales bajo el seudónimo de "Zoé Sagan". Su cuenta de X ha sido objeto de varias denuncias y a menudo se le vincula con círculos conspirativos.

Además de sus comentarios sobre Brigitte Macron, Zoé Sagan es famoso por haber difundido en redes sociales videos sexuales de Benjamin Griveaux, un político muy cercano a Macron que en febrero de 2020 renunció a presentarse a la alcaldía de París.

Acusados se defienden

La periodista Delphine J. (51), conocida como Amandine Roy, también será juzgada. Ella contribuyó a difundir el rumor de que Brigitte Macron, cuyo apellido de soltera era Trogneux, es un hombre que se llamaba Jean-Michel.

Delphine J. solo se hizo eco de la actualidad, según su abogada Maud Marian, quien añadió que "no se dirigió ningún mensaje directamente a la señora Macron".

La mujer fue condenada por difamación en 2024 y tuvo que pagar miles de euros por daños y perjuicios a Brigitte Macron y su hermano Jean-Michel Trogneux. Fue absuelta en apelación el pasado 10 de julio de 2025

La diferencia de edad de 24 años entre Brigitte y Emmanuel Macron explica en parte la propagación de este rumor, que se ha extendido mucho más allá de las fronteras del país.

PUEDES VER: Emmanuel Macron dice que Donald Trump podría ganar el Nobel de la Paz si detiene la guerra en Gaza

Rumores son fuertes en EE.UU.

Nacida tras la elección de Emmanuel Macron en 2017, la información falsa se ha vuelto viral especialmente en Estados Unidos, donde la pareja presidencial emprendió recientemente acciones legales contra la podcaster de extrema derecha Candace Owens, autora de una serie de videos titulada "Becoming Brigitte" ("Convertirse en Brigitte").

Varias de las personas que serán juzgadas en París por ciberacoso hicieron publicaciones de la influencer MAGA. En una portada modificada de la revista Time, en la que Brigitte Macron aparece como "hombre del año", se puede leer la palabra "Excelente".

En otra publicación, un acusado difunde la presencia de 200 personas dispuestas a ir puerta por puerta en Amiens (ciudad donde es originaria la pareja Macron) para aclarar el asunto de Brigitte, prometiendo la participación de blogueros estadounidenses.