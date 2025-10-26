Dos personas fueron detenidas por el histórico robo al Louvre. | AFP

La policía francesa detuvo a dos hombres sospechosos de participar en el robo de joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre, considerado uno de los más audaces de los últimos años. El atraco ocurrió el domingo pasado y dejó un botín estimado en más de 100 millones de dólares.

Según la fiscal de París, Laure Beccuau, uno de los sospechosos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba volar a Argelia. El segundo fue capturado poco después en la región parisina. Ambos enfrentan cargos por robo en banda organizada y asociación criminal.

Un asalto planeado al milímetro

Las investigaciones revelan que el comando, integrado por cuatro individuos, utilizó un montacargas para acceder al museo y una sierra discal para abrir las vitrinas donde se exhibían las joyas. En pocos minutos, lograron escapar en motocicletas.

Entre las piezas sustraídas destacan una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un collar de zafiros de la reina María Amelia. Los investigadores recuperaron huellas y ADN en herramientas y guantes abandonados por los ladrones, además de una corona dañada que deberá ser restaurada. El resto de las joyas permanece desaparecido.

Seguridad en la mira del Louvre

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, felicitó a los investigadores por los avances, aunque pidió discreción para no comprometer la operación. “Los ladrones siempre acaban siendo atrapados”, afirmó.

La directora del Louvre reconoció que los delincuentes aprovecharon un punto ciego en el sistema de videovigilancia. En respuesta, la ministra de Cultura, Rachida Dati, ordenó una revisión completa de la seguridad del museo y prometió nuevas medidas para proteger el patrimonio francés.

Preocupación por una ola de robos en museos franceses

El caso del Louvre se suma a una serie de atracos a instituciones culturales en el país. Un día después, un museo del este de Francia denunció el robo de monedas de oro y plata, y semanas antes, el Museo de Historia Natural de París reportó la sustracción de muestras de oro valoradas en 700.000 dólares.

Las autoridades sospechan que podría tratarse de una red criminal especializada en arte y antigüedades, y mantienen operativos activos para recuperar las joyas robadas antes de que sean vendidas en el extranjero.