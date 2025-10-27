HOYSuscripcion LR Focus

Claudia Sheinbaum dice que México aún espera una disculpa de España por abusos durante la Conquista

La mandataria recordó que todavía espera que España responda a la carta enviada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en la que exigía disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

La presidente de México aseguró que, pese a ello, mantienen buenas relaciones con España.
La presidente de México aseguró que, pese a ello, mantienen buenas relaciones con España. | Foto: AFP

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su gobierno todavía espera una respuesta de España a la carta enviada en 2019 por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, exigiendo una disculpa por los abusos durante la Conquista.

El rey Felipe VI no emitió ninguna declaración pública ni contestó directamente la misiva. Un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores español defendió la historia compartida entre ambos países y rechazó la idea de pedir disculpas.

lr.pe

'Todavía seguimos esperando', afirma Sheinbaum

"La carta de López Obrador era muy diplomática, solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado, que lo han hecho muchos otros gobiernos del mundo", dijo Claudia Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

"Desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron, pero que estábamos de acuerdo con la carta que había enviado el presidente López Obrador y pues todavía seguimos esperando esta respuesta", añadió.

Claudia Sheinbaum se refirió al tema al ser consultada sobre el deseo expresado recientemente por la princesa Leonor, heredera de la corona española, de visitar México.

"¿Qué le diría a la princesa?", preguntaron a la presidente. "Bueno, vamos a ver", se limitó a contestar la mandataria quien, en el marco de la disputa diplomática, rechazó invitar a su investidura al rey Felipe VI.

Premio a mexicana es un paso hacia una disculpa

La mandataria solo convocó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En protesta, Madrid declinó enviar un representante a la ceremonia. Pese a ello, la mandataria subrayó que México mantiene el vínculo con España.

"No se ha roto ninguna relación. Hay relaciones económicas, políticas, relaciones turísticas", aseguró.

En junio, Claudia Sheinbaum consideró que el premio Princesa de Asturias de la Concordia, que fue otorgado al Museo de Antropología mexicano, era un "primer pasito" hacia una disculpa de España por la Conquista.

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide fue reconocida con el premio Princesa de Asturias de las Artes por su mirada antropológica al mundo indígena de México.

