La 'Ciudad de la furia' decidió respaldar sorpresivamente a su presidente. Javier Milei obtuvo un inesperado triunfo en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre: los candidatos del partido de gobierno, La Libertad Avanza, alcanzaron casi el 41% de los votos en los comicios para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Este resultado, que parecía posible solo en las proyecciones del partido ultraliberal, permitirá al Gobierno defender su agenda en el Congreso y, sobre todo, mantener el interés de Estados Unidos.

Tras la zozobra causada por el fracaso de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el último 7 de septiembre, los escándalos de corrupción y una crisis económica que lo llevó a pedir auxilio a Donald Trump, Milei celebra los resultados de una jornada electoral marcada por un ausentismo superior al de los comicios de 2023 y 2021. “Hoy pasamos un punto de inflexión; hoy comienza la construcción de una Argentina grande”, afirmó Milei en su discurso poselectoral.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Junto al supuesto “camino reformista” que emprenderá Argentina tras el triunfo de Milei, el resultado favorable le permitirá al mandatario argentino fortalecer su relación político-económica con Trump. Cabe recordar que el republicano había condicionado la continuidad de su respaldo al desempeño de La Libertad Avanza en las legislativas. “Nuestras decisiones están sujetas a quién gane las elecciones, porque si un socialista gana, uno se siente muy diferente sobre si hace la inversión”, condicionó el presidente estadounidense.

La economía argentina bajo las condiciones de Donald Trump

La categórica victoria fue celebrada por el propio Trump, quien la calificó de “aplastante” y expresó su aprobación al trabajo que realiza Milei. “Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo de Argentina”, concluyó. Cabe recordar que esta relación bilateral tiene un peso significativo para la economía argentina, pues a comienzos de este mes la Casa Blanca ofreció a Argentina un rescate de US$20.000 millones, mediante un canje de divisas, con el fin de ayudar al país a evitar el colapso financiero.

Según advirtió a La República el economista Armando Mendoza, “la política económica del Gobierno de Milei queda condicionada a las demandas y requerimientos de Estados Unidos, que es finalmente quien otorga el respaldo”. Esto, añadió, representa un peligro para Argentina, ya que el liderazgo de Trump se caracteriza por tomar decisiones "erráticas y caprichosas". De este modo, el economista refuta los discursos triunfalistas de Milei y presenta el acuerdo como lo que realmente es: “una pérdida de autonomía”.

Además, Mendoza identifica tres problemas centrales para Argentina derivados de la existencia de este swap: “una situación de dependencia frente a las demandas del Gobierno de Trump”; la colocación del país “en medio de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China”, dado que el gigante asiático es el principal socio comercial de Argentina; y, aunque el swap representa un alivio que estabiliza la economía en el corto plazo, “no soluciona la crisis estructural y puede generar una falsa sensación de seguridad”.

En palabras del economista, el swap se convirtió en la salvación de la política cambiaria del gobierno de Milei. “Ese swap es la vida misma para la estabilidad del peso argentino y constituye la garantía que mantiene a flote los mercados cambiarios, simplemente por su existencia”, explica Mendoza. Además, considera “absurdo” pensar que no existirán exigencias por parte de Estados Unidos: “Este swap está vinculado, de forma explícita o implícita, a una serie de demandas”, concluyó.

Peso argentino se dispara tras la victoria de Milei

Cabe indicar que la mañana después de las elecciones legislativas, las pizarras del estatal Banco Nación reportaron que el peso argentino presentó una fuerte apreciación frente al dólar. Apenas media hora de haber comenzado operaciones, la ola vendedora hacía subir la moneda argentina 9,5 respecto a la previa de los comicios. Según indica el medio DW, la cotización enfría semanas de una corrida cambiaria apenas contenida con el anuncio del millonario auxilio financiero del gobierno de Estados Unidos.

Se reportó que las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York subieron, una reacción positiva por parte de los inversores de Wall Street ante el triunfo de Milei en las legislativas nacionales. "Las acciones argentinas suben hasta un 36 % en el premarket (operaciones antes de la apertura de la bolsa) de Nueva York", destacó la firma Portfolio Personal Inversiones (PPI) en un informe. Así mismo, se registró este lunes un importante salto en las cotizaciones de los bonos soberanos de Argentina en dólares, de entre el 22 % y el 24 %.

¿Qué hay detrás del inesperado triunfo de Milei en las elecciones?

Para el politólogo Juan Negri, de la Universidad Torcuato Di Tella, el triunfo libertario reflejó cómo la polarización política terminó favoreciendo al presidente. Según explicó para El País, “buena parte de la población prefiriese votar a Milei antes que un regreso del peronismo”. Negri considera que el oficialismo logró canalizar el voto del descontento gracias a la falta de una propuesta del peronismo: “El peronismo, además, no transmite que sea una oposición con un plan para adelante", solo dice que todo lo que hace Milei está mal.

También para El País, Patricio Giusto, director de la consultora Diagnóstico Político, advirtió que “el principal desafío de Milei es rápidamente reestructurar el Gabinete y demostrar que es capaz de tender puentes políticos para garantizar la gobernabilidad en los últimos dos años de mandato, que van a ser, sin duda, los más difíciles”. Giusto agregó que otro punto clave será “no seguir demorando el rediseño del programa económico, que hoy está sostenido artificialmente por un salvataje de emergencia del Tesoro estadounidense”.

En tanto, el psicólogo y experto en comportamiento político Orlando D’Adamo explicó a BBC Mundo que los votantes “decidieron mantener el crédito abierto al cambio de enfoque de la economía, que es básicamente lo que propone Milei”. Según D’Adamo, la oposición cometió un error estratégico al recurrir a “viejos conocidos de la política” en sus listas, lo que permitió al oficialismo volver a presentarse con éxito como una fuerza antisistema, pese a estar en el poder.

Por su parte, la politóloga Lara Goyburu, directora de la consultora Management & Fit, señaló también a BBC Mundo que el resultado evidenció un cambio en la percepción del electorado. “La sorpresa puede venir porque quizás dejamos de ver que hay un porcentaje de la población bastante importante que, frente a la certeza del pasado, optó por la incertidumbre del futuro”, afirmó. Para Goyburu, el mensaje fue claro: “Prendió bastante fuerte la idea de ‘no sé qué viene después y la estoy pasando mal hoy, pero sé que al pasado no quiero volver’”.