El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el fin del estado de emergencia en las localidades situadas cerca de la frontera con la Franja de Gaza, vigente desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. La medida marca un giro en la política de seguridad israelí tras más de un año de tensiones y desplazamientos masivos.

La decisión coincide con la entrada en vigor de un alto el fuego respaldado por Estados Unidos y negociado entre Israel y Hamás, que busca consolidar la estabilidad en la región. Según Katz, la medida “refleja la nueva realidad en materia de seguridad en el sur del país” y devuelve las facultades de gestión cotidiana a las autoridades civiles.

¿Qué implica que Israel levante el estado de emergencia en las zonas cercanas a Gaza?

El levantamiento del estado de emergencia pone fin a las restricciones impuestas desde 2023, como los límites a la circulación, el cierre de escuelas y el control militar sobre materiales peligrosos. Con esta decisión, los gobiernos locales recuperan la gestión plena de sus comunidades y los residentes pueden regresar a sus hogares tras más de un año bajo medidas especiales.

“Decidí adoptar la recomendación (del ejército israelí) y levantar, por primera vez desde el 7 de octubre, el estado de emergencia en el frente sur”, indicó el ministro en un comunicado. La medida también busca impulsar la recuperación económica y restablecer el funcionamiento normal de las instituciones públicas. Sin embargo, la presencia militar israelí en parte del territorio palestino mantiene la incertidumbre sobre la estabilidad del nuevo acuerdo.

¿Podrá sostenerse el acuerdo de paz de Gaza?

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás fue anunciado con mediación internacional y contempla tres fases: un alto el fuego inmediato, la liberación de 20 rehenes israelíes y 2.000 prisioneros palestinos, y el inicio de medidas de desmilitarización en Gaza. La etapa final prevé la reconstrucción del enclave y la formación de un gobierno de transición. Hasta ahora, solo la primera fase se ha puesto en marcha de forma parcial.

Sin embargo, las negociaciones avanzan con dificultad debido a la desconfianza mutua y a las discrepancias sobre la supervisión internacional del acuerdo. Israel exige garantías de seguridad antes de retirar completamente sus tropas, mientras que Hamás condiciona la entrega total de rehenes a la liberación de todos los prisioneros y al fin de los ataques aéreos. Los mediadores —principalmente Estados Unidos, Egipto y Qatar— buscan mantener vigente el cese al fuego y evitar un nuevo colapso del proceso.