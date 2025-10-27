HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

Israel pone fin al estado de emergencia en localidades cercanas a Gaza tras acuerdo de paz con Hamás

El fin del estado de emergencia marca un cambio en la política de seguridad en Israel y abre camino a un nuevo paso que mantiene el acuerdo de paz con Hamás.

Negociaciones frágiles mantienen en suspenso la paz entre Israel y Hamás. Foto: AFP
Negociaciones frágiles mantienen en suspenso la paz entre Israel y Hamás. Foto: AFP

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el fin del estado de emergencia en las localidades situadas cerca de la frontera con la Franja de Gaza, vigente desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. La medida marca un giro en la política de seguridad israelí tras más de un año de tensiones y desplazamientos masivos.

La decisión coincide con la entrada en vigor de un alto el fuego respaldado por Estados Unidos y negociado entre Israel y Hamás, que busca consolidar la estabilidad en la región. Según Katz, la medida “refleja la nueva realidad en materia de seguridad en el sur del país” y devuelve las facultades de gestión cotidiana a las autoridades civiles.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Trump informará al Congreso sobre su plan de realizar ataques terrestres contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia

lr.pe

¿Qué implica que Israel levante el estado de emergencia en las zonas cercanas a Gaza?

El levantamiento del estado de emergencia pone fin a las restricciones impuestas desde 2023, como los límites a la circulación, el cierre de escuelas y el control militar sobre materiales peligrosos. Con esta decisión, los gobiernos locales recuperan la gestión plena de sus comunidades y los residentes pueden regresar a sus hogares tras más de un año bajo medidas especiales.

“Decidí adoptar la recomendación (del ejército israelí) y levantar, por primera vez desde el 7 de octubre, el estado de emergencia en el frente sur”, indicó el ministro en un comunicado. La medida también busca impulsar la recuperación económica y restablecer el funcionamiento normal de las instituciones públicas. Sin embargo, la presencia militar israelí en parte del territorio palestino mantiene la incertidumbre sobre la estabilidad del nuevo acuerdo.

PUEDES VER: Trump felicita a Milei por su victoria en las elecciones legislativas: “Está haciendo un trabajo maravilloso”

lr.pe

¿Podrá sostenerse el acuerdo de paz de Gaza?

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás fue anunciado con mediación internacional y contempla tres fases: un alto el fuego inmediato, la liberación de 20 rehenes israelíes y 2.000 prisioneros palestinos, y el inicio de medidas de desmilitarización en Gaza. La etapa final prevé la reconstrucción del enclave y la formación de un gobierno de transición. Hasta ahora, solo la primera fase se ha puesto en marcha de forma parcial.

Sin embargo, las negociaciones avanzan con dificultad debido a la desconfianza mutua y a las discrepancias sobre la supervisión internacional del acuerdo. Israel exige garantías de seguridad antes de retirar completamente sus tropas, mientras que Hamás condiciona la entrega total de rehenes a la liberación de todos los prisioneros y al fin de los ataques aéreos. Los mediadores —principalmente Estados Unidos, Egipto y Qatar— buscan mantener vigente el cese al fuego y evitar un nuevo colapso del proceso.

Notas relacionadas
Marco Rubio afirma que EEUU no descansará hasta que Hamás devuelva los restos de todos los rehenes a Israel

Marco Rubio afirma que EEUU no descansará hasta que Hamás devuelva los restos de todos los rehenes a Israel

LEER MÁS
Donald Trump advierte a Israel que perderá el apoyo de Estados Unidos si decide anexar Cisjordania

Donald Trump advierte a Israel que perderá el apoyo de Estados Unidos si decide anexar Cisjordania

LEER MÁS
Marco Rubio se muestra optimista con despliegue de fuerza internacional en Gaza

Marco Rubio se muestra optimista con despliegue de fuerza internacional en Gaza

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Mundo

EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025