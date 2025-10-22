Venezuela cuestiona que EE.UU. sea más letal en lucha antidrogas en el Caribe que en el Pacífico
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, afirma que solo el 5% de la droga colombiana circula por el Caribe, ya que la mayoría lo hace por el Pacífico.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, criticó que Estados Unidos sea más letal en sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que en el Pacífico, donde se concentra mayor tránsito de drogas.
Actualmente, Venezuela insiste en que el despliegue militar estadounidense en el Caribe tiene como objetivo la caída de Nicolás Maduro y no el combate al narcotráfico, como asegura la Casa Blanca.
"Solo el 5% de la droga producida en Colombia sale por el Caribe", asegura ministro
Desde septiembre, Estados Unidos ha reportado sierte ataques en el Caribe contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. Hasta el momento, unas 32 personas perdieron la vida en estas operaciones.
'Los operativos en el Pacífico no son los mismos que se realizan en el Caribe. ¿Cuál es el verdadero trasfondo del despliegue militar aeronaval que mantiene Estados Unidos en esta zona? ¿Se trata realmente de combatir el narcotráfico?”, cuestionó Padrino López.
El ministro venezolano afirma que solo el 5% de la droga producida en Colombia sale por el Caribe, ya que la gran mayoría se transporta por el Pacífico con destino a Estados Unidos.
"No se apropiarán de nuestros recursos", advierte Padrino López
Desde el despliegue estadounidense, Venezuela reporta más operativos antidrogas que forman parte de la propaganda estatal. Por ejemplo, militares destruyen pistas clandestinas o laboratorios, incautan lanchas, vehículos y armamento, así como el derribo de avionetas.
Recientemente, Vladimir Padrino López presentó un informe sobre varias operaciones de este tipo, junto a los jefes militares que las encabezaron.
"El mundo entero está muy claro de las aberraciones, de la ridiculez que se está haciendo contra nuestro pueblo. Agredir nuestras democracias, nuestras constituciones, nuestras soberanías, y además de eso, apropiarse de nuestros recursos naturales. No lo van a lograr", añadió el funcionario