Mundo

EE.UU. y Trinidad y Tobago anuncian ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro acusa al gobierno de Trinidad y Tobago, liderado por la primera ministra Kamla Persad Bissessar, de servir a los intereses de Estados Unidos.

El buque de guerra USS Sampson atracando en un terminal de Panamá.
El buque de guerra USS Sampson atracando en un terminal de Panamá. | Foto: AFP

Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro pidiera "¡No crazy war, please!" ante el despliegue norteamericano en la región.

Desde agosto, el gobierno de Donald Trump movilizó destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas.

Gobierno de Donald Trump habría autorizado eliminar a Nicolás Maduro de Venezuela, según The Washington Post



"¡No crazy war!, No a la guerra loca, Venezuela quiere paz", dijo el presidente Nicolás Maduro, quien habría ofrecido los recursos naturales de Venezuela para que lo dejen gobernar, según indica la Casa Blanca.

La movilización militar de Estados Unidos ha dejado, hasta el momento, al menos 37 muertos en nueve bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

Datos del sitio web de seguimiento del tráfico aéreo Flightradar24 mostraron un bombardero B-1B aceráncose a la costa venezolana, antes de virar hacia el norte.

En declaraciones a la prensa, el presidente Trump negó el envío de estas aeronaves a Venezuela, aunque no escondió su descontento con las autoridades del país, a quienes acusa de vínculos con el narcotráfico.

"Han vaciado sus prisiones en nuestro país. No vamos a pedir necesariamente una declaración de guerra al Congreso, a quien corresponde constitucionalmente esta competencia. Solo vamos a matar a gente que viene a nuestro país", precisó Donald Trump.

Operaciones de la CIA en Venezuela: Nicolás Maduro no saldría de la Presidencia por negociación, afirma experto



EE.UU. anuncia ejercicios militares con Trinidad y Tobago

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago anunció que el buque de guerra "USS Gravely" realizará entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa a partir del 30 de octubre.

"La presencia de las fuerzas militares norteamericanas en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe", añadió el comunicado.

Venezuela ha denunciado al nuevo gobierno trinitense de servir a los intereses de Washington. La primera ministra, Kamla Persad Bissessar, ha expresado su apoyo a Donald Trump y a sus operaciones en el Caribe.

En los bombardeos estadounidenses murieron presuntamente dos ciudadanos de trinitenses, aunque las autoridades no lo confirmaron aún. Tampoco ha desmentido las denuncias de familiares.

Maduro advierte a Trump y asegura que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos ante la ofensiva militar en el Caribe



La CIA fracasará, advierte ministro de Maduro

Expertos cuestionan la legalidad de estos ataques contra embarcaciones sospechosas que no han sido interceptadas ni interrogadas. Tanto Venezuela como Colombia, tachan los ataques de "ejecuciones extrajudiciales".

Donald Trump acusa a Maduro de encabezar una supuesta banda del narcotráfico, lo que el mandatario niega. El presidente estadounidense autorizó recientemente operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

"Podrán meter no sé cuantos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará", dijo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

Venezuela cuestiona que EE.UU. sea más letal en lucha antidrogas en el Caribe que en el Pacífico



Maduro dice "No a la guerra"

Ante el despliegue estadounidense, el presidente venezolano Nicolás Maduro abrió el registro en la reserva militar y ordenó la realización de ejercicios militares casi a diario.

Recientemente, se realizó uno de madrugada en 73 puntos de las costas venezolanas y Maduro aseguró que su Fuerza Armada dispone de 5.000 misiles antiaéreos portátiles de fabricación rusa Igla-S.

"Gracias al presidente Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz", dijo el mandatario.

Fue en ese evento donde lanzó su pedido de paz en un "inglés tarzaneado", una forma para referirse a su manejo limitado del idioma. "Peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!", señaló.

